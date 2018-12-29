Sahibinden.com'da günübirlik üyeler dolandırılıyor

yeniakit.com.tr özel haber Kolayca abone olunan ve “Aracın sahibiyim, taşınmazın sahibiyim” diye tanıtım yapılarak satışa sunulan menkul-gayrimenkul mallarda verilen bilgilerin gerçeklere aykırı olduğu ve bu yolla dolandırıcılıklara imza atıldığı ortaya çıktı.

Aracın kilometresiyle oynanmış

Son olarak, sahibinden.com'da gördüğü bir ilan üzerine, 80 bin km'de araç satın alan bir mağdur, aracın altı yıl önce muayene sırasında 120 bin km'de olduğu, aracın km'si ile oynanarak satışa sunulduğunu öğrenince şok geçirdi.

Takas etmişti, hemen satışa sunuldu

Kendi aracını da, araç satın aldığı kişiye takas eden mağdur müşterinin kendi aracı ise, yine sahibinden.com'da yeni üyelik açılarak hemen satışa sunuldu.

Site duyarlı davrandı

Sahibinden.com yetkilileri mağdurun “Savcılık şikayetim var, bu aracı daha bir gün önce ben sattım. Ancak dolandırıcılık şikayetim olduğu için, savcılık işlem yapana kadar ilanı kaldırır mısınız” talebine duyarsız kalmayarak, suç duyurusu belgesinin ellerine ulaşması üzerine söz konusu aracın satış ilanını kaldırdı.