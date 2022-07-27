Rekabet Kurulu, Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. AŞ’nin emlak ve vasıta satış/kiralama hizmetlerine yönelik çevrim içi platform hizmeti pazarlarında sahip olduğu hâkim durumunu aşırı fiyat uygulamak suretiyle kötüye kullandığı iddiası üzerine yürütülen ön araştırmayı karara bağladı.

Buna göre, ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 30.06.2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Sahibinden kimin? sahibinden.com'un sahibi kim?

sahibinden.com, 2000 yılında 2.700 ilanla yayın hayatına başladı. Şirketin kurucusu Taner Aksoy'dur. Sahibinden, Aksoy Holding'indir.

sahibinden.com 2009 Altın Örümcek Web Ödülleri'nde “En İyi E-ticaret” ve “En İyi Seri İlan” kategorilerinde ödüle layık görülmüştür. 2010'da, Deloitte Fest500 sıralamasında, 5 yılda %2394'lük büyümesiyle Türkiye'nin en hızlı büyüyen 3. teknoloji şirketi olarak gösterilmiştir.

Ipsos KMG tarafından yapılan 2010 yılının Dijital Lovemarkları Araştırması'na göre sahibinden.com, Türkiye'de en çok sevilen otomotiv sitesi, en çok sevilen emlak sitesi, ve en çok sevilen ikinci el ürün sitesi olarak belirlendi. 2009 yılında Türkiye'de BRNDTRX tarafından yapılan bir araştırmaya göre sahibinden.com, en çok beğenilen gayrimenkul sitesi, en çok güven uyandıran gayrimenkul sitesi ve ilk akla gelen gayrimenkul sitesidir.