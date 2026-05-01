Sahaya giren ambulansı futbolcular itti!

Romanya’da oynanan karşılaşmada yaşanan anlar, futbolun sadece saha içinden ibaret olmadığını bir kez daha gösterdi. Şiddetli yağış altında zor anlar yaşayan ambulansa futbolcular müdahale etti.

YAĞMUR HAYATI DURDURDU

Yoğun yağış nedeniyle saha zemini ağırlaşırken, sahaya girmek isteyen ambulans çamurda ilerlemekte güçlük çekti. Kritik anlarda zamanla yarış yaşandı.

 

FUTBOLCULAR DEVREYE GİRDİ

Durumu fark eden oyuncular, ambulansa yardım etmek için hemen harekete geçti. Birlikte aracı iten futbolcular, ambulansın yoluna devam etmesini sağladı.

ALKIŞ ALAN HAREKET

Futbolcuların sergilediği bu dayanışma tribünlerden ve sosyal medyadan büyük takdir topladı. Görüntüler kısa sürede gündem oldu.

MAÇ KARARI TARTIŞMA YARATTI

Öte yandan bu kadar ağır şartlara rağmen karşılaşmanın oynatılması, futbol kamuoyunda eleştirilere neden oldu. Birçok kişi, oyuncu sağlığının riske atıldığı yönünde yorumlar yaptı.

