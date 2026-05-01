Antalya’da korkunç ölüm! Tıraş olurken yaşamını yitirdi
Alanya’da traş olurken elektrik akımına kapılan Hollandalı kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Antalya'nın Alanya İlçesi Avsallar Mahallesi'nde meydana gelen olayda Evinde traş olurken elektrik akımına kapılan Hollanda uyruklu Nedzad Muratagic (50) fenalaştı. Ailesi tarafından çağırılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Muratagic, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
