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Gündem Şahan'ı terletecek Kılıçdaroğlu sorusu
Gündem

Şahan'ı terletecek Kılıçdaroğlu sorusu

Solak kesimin borazanlığına soyunarak üzerine vazife olmayan her konuya dalan Şahan Gökbakar'ı bu kez terletecek bir soru soruldu.

Yeniakit Publisher
2022-03-11 13:00:00 -
Şahan'ı terletecek Kılıçdaroğlu sorusu

Çektiği sinema filmleri ile milyonları cebine dolduran Şahan Gökbakar, halktan biriymiş gibi rol kesmeyi sürdürüyor.

Üzerine vazife olmayan tüm konulara burnunu sokan Gökbakar'a bu kez terletecek bir soru soruldu.

10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin terörden tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın annesini ziyaret eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ilgili Şahan Gökbakar'a soru yöneltildi.

Sosyal medyadaki mizah sayfası Misvak Caps'in Gökbakar'a sorduğu soru şu şekilde:

"Her şeye balıklama atlayan Şahan, Diyarbakır annelerini es geçip Selahattin Demirtaş'ın annesini ziyaret eden Kemal Kılıçdaroğlu için de iki çift laf eder mi? Etmez, yemez!"

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