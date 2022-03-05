Şahan'a güzel haber! Geçerli bir gerekçe bulursa tabelayı yeniden asabilecek

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Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik’te bazı değişikliklere gidildi.

Karara göre, kesin koruma altındaki alanlarda, faaliyetlerin niteliğine, içeriğine ve zorunluluk haline ilişkin bölge komisyonları tarafından yapılacak değerlendirmeye göre bazı yapılaşmalara izin verilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda , uygun görülecek koşullar şöyle sıralandı:

- Kamu menfaati gereği zorunluluk arz eden hallerde mevcut yol güzergâhı kullanılması koşuluyla atıksu, içme suyu, doğalgaz ve elektrik hatları.

– Ulusal güvenlik için zaruret arz eden tesisler.

– Orman yangın yolu açılmasına, ormanların bakım ve onarımına, biyotik zararlılarla ve abiyotik (yangın, sel, fırtına) etkenlerle mücadele edilmesine yönelik çalışmalar.

– Dalyan ve lagün ekosistemlerinde doğal dengenin devamlılığının sağlanması amacıyla ilgili kamu kurum görüşleri doğrultusunda ve herhangi bir yapı yapılmamak şartıyla alanın özelliğinden kaynaklanan geleneksel avcılık yöntemleriyle yapılan balıkçılık faaliyetleri.

Öte yandan nitelikli doğal koruma alanlarına da yapılacak inlemeye göre, şu izinler verilebilecek:

– Geleneksel yaşam biçiminin gerektirdiği nitelikte, entegre tesis içermeyen hayvanların barınması ve beslenmesi için gerekli olan yapılar.

– Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği.

– Rekreatif amaçlı iskeleyle imar planı kararıyla yapılan ve yüzer sistem kullanılan iskele.

– Doğal kaynak suyunun çıkarılmasına yönelik uygulamalar.

– Geleneksel balıkçılık faaliyetleriyle sulama amaçlı göletlerde olmak ve üretim kapasitesi alt sınırı aşmamak kaydıyla kültür balıkçılığı faaliyetleri.

– Ulaşım hatlarıyla bunların zorunlu yapıları, elektrik iletim hattı/tesisi, içme ve kullanma suyu hattı, atık su hattı, trafo, haberleşme servisleri, açık otopark ve alanın korunmasına katkı sağlayacak arıtma tesisleriyle faaliyetlerinin özelliği ve alanın coğrafi yapısı gereği başka güzergâhtan geçirilmesi kamu menfaatiyle bağdaşmayan enerji iletim hatları.

– Ulusal güvenlik için zaruret arz eden tesisler.

– Yöre halkının ihtiyaçlarıyla sınırlı kalmak ve toplam yapılaşması kara alanın yüzde 2’sini geçmemek kaydıyla balıkçı barınakları.

– Kanunen belirlenen üretim kapasitesiyle sınırlı kalmak kaydıyla hidroelektrik, rüzgâr ve güneş enerji santralleri.

– İçme suyu amaçlı baraj ve göletlerle tarımsal sulama amaçlı göletler.

– Alanın doğal yapısıyla uyumlu, beton, asfalt gibi malzemelerin kullanılmadığı açık spor alanları, çadırlı kamp ve karavanla günübirlik faaliyetler.

Gözler Şahan'da!

Resmi Gazete'de yayımlanan karardan sonra, gözler, Marmaris Delikyol mevkiinde karadan ulaşımın olmadığı koyda, 10 milyon liraya dubleks villa satın alıp, koya gelen tur teknelerinden rahatsız olarak villanın önüne "Özel mülktür girilmez" tabelası asan Şahan Gökbakar'a çevrildi.

Gökbakar'ın tabelayı asarak bölgeyi gasbetmeye çalıştığı an, koydaki teknelerden görüntülenerek sosyal medyada paylaşılmıştı. Paylaşımın ardından, Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, alan ile ilgili 8 Temmuz'da inceleme başlatarak, Gökbakar'ın halka açık iskele ve plaja astığı, "Özel mülktür girilmez" tabelasını söküp, 10 milyonluk villası için inceleme başlatmıştı.