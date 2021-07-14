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Medya Şahan Gökbakar'ın kaçak iskele macerası "yıkım"la bitti
Medya

Şahan Gökbakar'ın kaçak iskele macerası "yıkım"la bitti

Müstehcen ve bel altı esprilerle mizah içerikli filmler yaptığını sanan Şahan Gökbakar Şahan Gökbakar’ın Marmaris’te denize sıfır villasının önüne izinsiz iskele yaptırıp üzerine de "Özel mülktür girilmez" tabelası asmasıyla başlayan macerası "yıkım" kararıyla sona erdi. İskelenin yıkılarak sahilin eski haline getirileceği öğrenilirken villa için de ayrı bir inceleme başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-14 12:53:00 - 2021-07-14 12:55:05
Şahan Gökbakar'ın kaçak iskele macerası "yıkım"la bitti

Müstehcen ve bel altı esprilerle şaklabanlık yaparak milyonları cebe indiren Şahan Gökbakar, Marmaris Delikyol mevkisinde karadan ulaşımın olmadığı koyda bulunan dubleks villayı Ankara’daki profesörden 10 milyon liraya satın aldı.

Gökbakar, villanın önündeki sahile izinsiz olarak iskele yaptırdı ve deniz kumu döktürdü. Tur teknelerinin yanaşmasından rahatsız olunca da iskeleye "Özel mülktür girilmez" tabelası asıp denize tonoz bıraktı.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü başlattığı incelemesini tamamladı. İskelenin kaldırılması ve alanın eski haline dönüştürülmesi için Marmaris Belediyesi’ne, tonozların kaldırılması için de Büyükşehir Belediyesi’ne tutanaklar gönderildi.

Öte yandan Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nün dubleks villanın yapı kullanım izni olup olmadığına dair resmi kurumlarla yazışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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