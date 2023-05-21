Şahan Gökbakar'dan şaşırtan çıkış! AK Partili o ismi tebrik edince, olanlar oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da 24 Mart'ta temeli atılan ve bugün açılışı gerçekleştirilecek Defne Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılması planlanan programla bugün açılışı gerçekleştirilecek 300 yatak kapasiteli Defne Devlet Hastanesi'ne giden Koca, çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Bugün açılışı yapılacak Defne hastanesiyle ilgili oyuncu Şahan Gökbakar'ın bugün paylaştığı tweet gündem oldu.

"Koca'yı takdir ve tebrik ediyorum"

Gökbakar, Bakan Koca'nın hastane içinden fotoğrafını paylaşıp üstüne "Temel atma töreni üzerinden polemik olmuştu hatırlarsınız, ufak bir alana beton dökülmüştü.. O günden bugüne 2 ay oldu ve Defne Devlet Hastanesi tamamlandı. Sn.Fahrettin Koca'yı takdir ve tebrik ediyorum." yorumunu yaptı.

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Temel atma törenine inanmamışlardı

Açılış törenindeki görüntüler sosyal medyada çok konuşulmuştu. "Önü var arkası yok", "temeli nerede" "yalandan temel atma töreni" şeklinde yorumlar yapılmıştı.

İşte o yorumcular bir kez daha sahne aldı. Gökbakar hedef tahtasına konuldu.

Şahan'ın paylaşının altına açılış törenindeki benzer yorumlar yeniden yapıldı. Kimi kullanıcılar hastanenin bitmemiş halinden fotoğraflar bile paylaşıp oyuncuyu eleştiri yağmuruna tuttular.