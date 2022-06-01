Şahan Gökbakar'dan, sahilde cinsel ilişki kepazeliğiyle ilgili skandal paylaşım

İstanbul Bebek sahilinde insanların gözü önünde ilişkiye giren ahlaksızlar üzerinden mizah yapmaya kalkanlar kervanına Cem Yılmaz'dan sonra Şahan Gökbakar da dahil oldu. Twitter hesabından, gündüz vakti herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye giren bir kadın ve erkeğin görüntülerini paylaşan Gökbakar, "İstanbul boğazında yaz aylarının coşkusu yaşanıyor..." ifadelerini kullanarak, kendisinin de en az söz konusu alçaklar kadar ahlaksız olduğunu kanıtladı.