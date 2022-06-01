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Gündem Şahan Gökbakar'dan, sahilde cinsel ilişki kepazeliğiyle ilgili skandal paylaşım
Gündem

Şahan Gökbakar'dan, sahilde cinsel ilişki kepazeliğiyle ilgili skandal paylaşım

İstanbul Bebek sahilinde insanların gözü önünde ilişkiye giren ahlaksızlar üzerinden mizah yapmaya kalkanlar kervanına Cem Yılmaz'dan sonra Şahan Gökbakar da dahil oldu.

Yeniakit Publisher
2022-06-01 13:02:00 -
Şahan Gökbakar'dan, sahilde cinsel ilişki kepazeliğiyle ilgili skandal paylaşım

İstanbul Bebek sahilinde insanların gözü önünde ilişkiye giren ahlaksızlar üzerinden mizah yapmaya kalkanlar kervanına Cem Yılmaz'dan sonra Şahan Gökbakar da dahil oldu. Twitter hesabından, gündüz vakti herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye giren bir kadın ve erkeğin görüntülerini paylaşan Gökbakar, "İstanbul boğazında yaz aylarının coşkusu yaşanıyor..." ifadelerini kullanarak, kendisinin de en az söz konusu alçaklar kadar ahlaksız olduğunu kanıtladı. 

 

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Yorumlar

Abcd

Puhahahahahahha

Sende

Sende bu haber ile insanların merakını celbederek haberi yaymış oluyor sun,,, takmış sin kafayı bir şeylere tıraş yapıyorsun? Şahan Gökbakar cem yılmaz reklamı yapıyorsunuz
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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