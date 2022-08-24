Şahan Gökbakar'dan haddi aşan mesaj! Halil Konacı'yı hedef alıp inanaların değerlerini alaya aldı..

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Halil Konakcı Hoca, Cem Yılmaz'ın dinen sakıncalı ifadeler kullandığı oyunları ile bazı şarkıcıların şirke sebep olan besteleri konusunda uyarıda bulundu.

Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Ferhat Göçer ve Muazzez Abacı'nın ilgili şarkılarına dikkat çeken Konakcı Hoca, "Cenneti değişmem saçının teline diye şarkı yazmış adam, bak bak... Sensiz cennet bile sürgün sayılır, madem unutacaktın beni neden yarattın... Şarkı sözleri bunlar. Bunları dinleyip keyif alan, söyleyen, yazan dinden çıkmıştır." dedi.

'Hepsinin imanı gitti'

Cem Yılmaz'ın sahnedeki bir sözde esprisini de örnek gösteren Konakcı Hoca, "Soytarılar çıkıyor televizyona espri yapıyorlar. Neymiş? Allah erkeği yaratmış, sonra bakmış düşünmüş 'Ben bundan iyisini de yaratırım' diyerek kadını yaratmış. Bunu dinleyen de söyleyen de, buna alkış tutan da, zevk alan da hepsinin imanı gitti." ifadelerini kullandı.

İnanların değerlerini alaya aldı

Konakcı Hoca inananları uyarıp "şirk" tehlikesine dikkat çektiği konuşması sebebi ile laikçiler tarafından hedef alındı.

Mesleği komedyenlik hariç her konuda gündeme gelen Şahan Gökbakar da, Halil Konakcı Hoca'nın sözleri ile kendince alay edip, inananların değerlerini tiye aldı.

"Değerli dostlar, yaptığım mizah helal sertifikalıdır." diye başlayan Gökbakar, dini değerleri diline doladığı mesajında şunları söyledi:

Senaryolarımızı abdestli şekilde kaleme alıyoruz. Gönül rahatlığı ile gülebilirsiniz, imandan çıkarma olmaz.