Şahan Gökbakar'dan büyük kepazelik! İslam'a böyle saldırdı

Sakarya Müftülüğü, deprem bölgelerinden Sakarya’ya gelen 9 çocuğun Kur’an kursuna yerleştirildiği iddialarına ilişkin “Kur’an Kursumuzda deprem bölgesinden gelen herhangi bir çocuğumuz bulunmamaktadır” açıklaması yapmasına rağmen, İslam'a ve Müslümalara saldırmayı âdet haline getiren Şahan Gökbakar, "Depremzede çocuklarımızı neden bu karanlığın eline bıraktınız?" diyerek alçakça bir paylaşımda bulundu.

Sakarya'da dokuz depremzede çocuğun, annelerinin yanından alınarak müftülüğe ait olan, ancak işletmesi İsmailağa Cemaati'ne bağlı vakıf tarafından yürütülen bir yatılı Kur'an kursuna verildiği ileri sürülmüştü. İddialara balıklama atlayan Şahan Gökbakar, "Depremzede çocuklarımızı neden bu karanlığın eline bıraktınız?" tepkisini gösterdi.

Gökbakar Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "9 depremzede çocuk Diyanete bağlı lakin bir tarikat tarafından isletilen yurda verilmiş.Çocuklar 12den büyük olunca kadinlarin oldugu yerde kalamazmış.Anneleri başka yerde kalıyormuş.Zihniyete bak! Depremzede çocuklarımızı neden bu karanlığın eline bıraktınız? Yazık değil mi?!!" ifadesini kullandı.

Müftülük yalanladı

Deprem bölgesinden gelen 9 çocuğun Adapazarı İlçe Müftülüğüne bağlı Hanife Akın Kur’an Kursu’na yerleştirildiği iddialarına yönelik Sakarya Müftülüğünden açıklama gelmişti. Kursta deprem bölgesinden gelen herhangi bir çocuğun bulanmadığı ifade edilmişti.

Sakarya İl Müftülüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Bugün bazı internet haber sitelerinde deprem bölgesinden gelen 9 çocuğun Adapazarı İlçe Müftülüğümüze bağlı Hanife Akın Kur’an Kursu’na yerleştirildiği iddia edilmiştir. Hanife Akın Kur’an Kursumuzda deprem bölgesinden gelen herhangi bir çocuğumuz bulunmamaktadır” denilmişti.