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Spor

Sahada yere yığılan Danimarkalı oyuncu Eriksen'in ilk görüntüsü!

Danimarka-Finlandiya maçında sahada bir anda yere yığılan ve hastanede tedavi altına alınan Christian Eriksen, bugünkü antrenmanda arkadaşlarını ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2021-06-13 20:11:00 - 2021-06-13 20:14:06

Danimarka-Finlandiya maçında kalbi duran ve kalp masajıyla hayata geri döndürülen Christian Eriksen bugünkü antrenmanda arkadaşlarını ziyaret etti.

Danimarka takım doktoru Morten Boesen, Christian Eriksen'in durumuyla ilgili basın toplantısı düzenledi ve oyuncunun yere yığıldığı anda kalbinin durduğunu açıkladı. 29 yaşındaki oyuncunun için "Bir süre gitmişti, ne kadar yakındık? Bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Oyuncunun sağlık durumunun stabil olduğunu kaydeden Boesen, Eriksen'in tedavisine hastanede devam edileceği belirtildi.

Arkadaşlarını selamladı

Federasyon yetkililerince sabah gerçekleştirilen ziyarette milli takım arkadaşlarına selam gönderen Interli 29 yaşındaki oyuncuya, her türlü desteğin verileceği de vurgulandı.

Danimarkalı oyuncu aniden yere yığılmıştı

29 yaşındaki Interli oyuncu, EURO 2020 B Grubu'ndaki Danimarka-Finlandiya maçının 42. dakikasında aniden yere yığılmıştı. Olay sonrası sahaya giren sağlık görevlileri, 29 yaşındaki Danimarkalı futbolcuya müdahalede bulunmuştu.

Hastaneye götürülen Eriksen'in bilincinin açık olduğunun açıklanması sonrası karşılaşmanın kaldığı yerden devam etmesine karar verilmişti. Finlandiya, mücadeleyi Joel Pohjanpalo'nun golüyle 1-0 kazanmıştı.

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