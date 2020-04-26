Sahada hezimete uğrayan Hafter, taraftarlarına destek çağrısı yaptı

ANKARA (AA) - Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, ülkenin batısında yaşadığı askeri hezimetlerin ardından taraftarlarına desteklerini yinelemeleri çağrısında bulundu.

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti güçleri, son dönemde, ülkenin batısındaki Sabrata ve Surman gibi kentlerin de içinde yer aldığı yaklaşık 3 bin kilometrekare alanı Halife Hafter'e bağlı milislerden temizledi.

Hükümet güçleri ayrıca Hafter milislerinin başkente yönelik saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları Terhune kentini geri almak için operasyon başlattı.

Ülkenin batısında askeri alanda art arda kayıplar yaşayan Hafter, perşembe gecesi yaptığı konuşmasında, Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni göreve getiren Suheyrat Siyasi Anlaşması'nın geçerliliğini yitirdiğini savundu.

Hafter, liderliğini yaptığı Libya Ulusal Ordusu isimli silahlı yapıya işaret ederek "ülkedeki siyasi ve toplumsal oluşumlardan Libya'yı yönetmeye layık kurumu ortaya koymasını" talep etti.

Bu çağrıyla beraber sosyal medyada Hafter yanlısı hesaplar Halife Hafter'in "ülkenin başına geçmesi" için kampanya başlattı. Aynı şekilde, ülkenin doğusundaki Halife Hafter kontrolündeki kentlerde ve Halife Hafter'in Bingazi'deki evinin önünde "Hafter'e destek" gösterileri gerçekleştirildi. Hafter yanlısı basın da bu görüntülere geniş biçimde yer verdi.

Aynı şekilde Hafter'in kontrolünde bulunan bölgelerdeki aşiret liderleri de Hafter'e desteğini açıkladı ve onun ülkenin başına geçmesini talep etti.

- Zintan kenti aşiretleri çağrıya karşı çıktı

Libya'nın batısındaki siyasi, sivil oluşumlar veya aşiretlerse Halife Hafter'in bu çağrısına genel olarak tepkisiz kaldı.

Ancak ülkenin batısında yer alan Zintan kentinin aşiretleri yayımladıkları ortak bildiride, "isyancı" Halife Hafter'in yaptığı çağrıyı reddettiklerini ve merkezi hükümetin sivil bir devlet için mücadelesini desteklemeye devam ettiklerini duyurdu.

Zintan kenti, 2014 yılında Hafter'in başını çektiği başkente yönelik saldırı sırasında Halife Hafter'in yanında yer almış ancak 2018 yılında Trablus ile yeniden anlaşarak hükümetin yanına geçmişti.

Uzmanlara göre, Hafter, bu adımıyla ülkenin batısındaki hezimetlerin ardından kontrolündeki bölgelerde toplumsal hareketliliği yeniden canlandırmayı hedefledi.