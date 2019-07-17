Sahabe ismi yerine terörist ismi verildi

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HDP’li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, sahabe İyaz bin Ganem’in adını taşıyan caddeye, terör örgütü PKK’ya yardım ve yataklıktan ceza alan İlhan Diken’in ismini verdi. Terör örgütü PKK ile olan bağını inkar etmeyen HDP'den yine skandal bir adım geldi. Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bulunan ve sahabenin büyüklerinden İyaz Bin Ganem’in adını taşıyan cadde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından değiştirildi. Kayyım döneminde yapılan ve isimlendirilen caddenin adı PKK’ya yardım ve yataklıktan 5 yıl ceza almış İlhan Diken’in ismi verildi. HDP’li belediye yönetimince caddenin isminin değiştirilmesi için 19 Haziran’da alınan karar uygulamaya kondu. İttifak ortakları CHP ve İYİ Parti’den aldığı destekle iyice şımaran HDP’nin bu tavrı, şehirdeki diğer siyasi partilerin tepkisini çekti. Büyük bir İslam kumandanının ismini caddeden kaldıracak kadar dini diğerlerimize düşman olan HDP, kanlı ve gayri İslami yüzünü bir kez daha göstermiş oldu.

Diyarbakır’a, İslam’a ihanettir”

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, yaptığı açıklamada, Diyarbakır’ın kadim bir şehir olduğunu, birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını belirterek, kentin aynı zamanda Anadolu’nun İslam’la tanışan ilk şehri olduğunu vurguladı.

“Bu şehir, Peygamber Efendimizin vefatından kısa bir süre sonra İslam orduları tarafından fethedilerek, İslam ile şereflenmiştir. İyaz Bin Ganem komutasındaki ordu, Diyarbakır’ın fethini gerçekleştiriyor. O ordu öyle bir ordu ki içerisinde çok değerli sahabeler var. Bünyesinde Halid Bin Velid gibi bir komutan var. Bu şehir fethedildiğinden beri, o isimler hürmetle yad ediliyor” diyen Budak, şunları kaydetti:

“HDP’li belediyenin almış olduğu karar, bir aymazlık ve ihanet örneği, Diyarbakır’a, İslam’a ihanettir. Diyarbakır’da yapacakları başka işleri mi yok? Diyarbakır halkının hizmete ihtiyacı var. Diyarbakır’da ciddi anlamda sağlıksız bir ortam var, ilaçlama yapılmıyor, doğru dürüst belediyecilik hizmeti yapılmıyor. Bu halk size öyle bir tokat atar ki bir daha yerinizden kalkamazsınız. Böyle işlerle uğraşmayın. Bu tip insanların haddi değil o isimle uğraşmak. Camiyle, milletimizin bağrına bastığı sahabe ismiyle uğraşmasınlar.”

“Niyetleri hiç masum değil”

HÜDA PAR İl Başkanı Sabri Aktaş, belediyeciliğin ideolojik değil, hizmet odaklı olması gerektiğini, HDP’nin, halkın ve toplumun faydasına olan hizmetler yapmak yerine ideolojik belediyecilik yaptığını söyledi.

HDP’li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, Kayapınar ilçesinde camiler için ayrılan yerleri, meclis kararıyla parka çevirmesine rağmen bunu kabul etmediğini ve gerçeği yansıtmayan açıklamalar yaptığını dile getiren Aktaş, “Diyarbakır halkı Müslüman. Dinine, örf ve âdetine bağlı bir halk. Bu insanların diniyle, camileriyle uğraşırsanız, zarar edersiniz. Yıllardır taş üstüne taş koymadınız, bu da yetmezmiş gibi halkın manevi değerleriyle oynuyorsunuz. İslam dinine tahammülleri yok” şeklinde konuştu.

Belediyenin, camiler için imar planı değişikliğine ve İslam komutanının adını taşıyan caddede isim değişikliğine gitmesinin kabul edilemez olduğunu aktaran Aktaş, “İyaz Bin Ganem, İslam ordularının en büyük komutanlarından birisi. İsminin bulunduğu caddeye tahammülleri yok. Masum değilsiniz, art niyetle hareket ediyorsunuz. Hedefiniz, amacınız hizmet etmek değil. Amacınız bu toplum için faydalı bir şeyler inşa etmek değil. Maalesef bu icraatlar ve niyetleri hiç masum değil” ifadelerini kullandı.

“Komutanın isminin yaşatılması önemli”

Saadet Partisi İl Başkanı Fesih Bozan da kararın kabul edilemez olduğunu belirterek, “İyaz Bin Ganem ve arkadaşları Diyarbakır’ın simgesi haline gelmiştir. Onların adının yaşatılması ve gelecek nesillere ulaştırılması en temel görevlerimizden biri. HPD’den, bu halkın inanç değerleriyle mücadele eden bir parti görüntüsünden ziyade, onların inançlarını rahat bir şekilde yaşayabilmesini daha uygun hale getiren adımlar atmasını bekliyoruz. Temennim bu yanlıştan vazgeçmeleri. Bu ülkede kim kutuplaştırma yaparsa yanlıştır. Biz 82 milyon insanın düşüncesi, görüşü, fikri, yaşam tarzı, inancı neyse herkesi olduğu gibi kucaklamak durumundayız. Birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Yerel yönetimlerin ve iktidardakilerin bu hassas noktaya dikkat etmesi lazım.”

“Bu karardan vazgeçilmelidir”

MHP İl Başkanı Cihan Kayaalp, İyaz Bin Ganem’in adının caddeye verilmesinin hazmedilemediğini, isim değişikliği yapılmasının tüm Müslümanlara büyük hakaret olduğunu dile getirdi.

“Bir an önce bu karardan vazgeçilmelidir” diyen Kayaalp, böyle bir karara imza atılmasının büyük ayıp olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı: “O kararın altına imza atanlara sormak istiyorum, buna hangi vicdanla imza attılar. Bu imzayı düşünerek mi yoksa birilerinin talimatıyla mı attılar? Bahse konu olan İslam ordularının komutanı, Diyarbakır’ı İslam topraklarına katmıştır. Bir tek caddede ismi var, onu da çok görüyorlar. Bu yanlıştan bir an önce dönülmelidir. Hatta bu fatihin ismi, Diyarbakır’ın çok önemli caddelerine verilmelidir. O imzayı atanlar, tarihine iyi baksın, tarihini iyi incelesin. Ondan sonra ellerini vicdanlarına koysunlar.”

Kayaalp, parti olarak gençlere bu sahabeleri tanıtmak için çalışma yürüteceklerini sözlerine ekledi.

Diyarbakır Valiliği reddetti

Öte yandan; Diyarbakır Valiliği tarafından HDP’li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, sahabe İyaz bin Ganem’in adını taşıyan caddeye, terör suçundan ceza alan mevta bir doktorun isminin verilmesi kararı alınmasına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“5393 sayılı yasanın 81. maddesine göre, mahalle, cadde ve sokaklara konulacak isimlerin, 31 Temmuz 2006 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik’in 24. maddesindeki ‘Mahalle, sokak, cadde, bulvar, meydan ve benzeri yerlerin adları anayasanın temel ilkelerine, yürürlükteki mevzuata, genel ahlaka aykırı, ayrımcılığa ve bölücülüğe yol açabilecek nitelikte tespit edilemez’ hükmüne uygun olması gerektiği açıktır. Bu meclis kararı, belirtilen mevzuat hükümlerine aykırı olduğundan, ayrıca ilimiz Diyarbakır’ın İslam ile şereflenmesine vesile olan komutanın adının verildiği caddenin ismi değiştirilerek PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak suçundan hapis cezası almış bir şahsın adının verilmesi kamu vicdanını yaralayacak nitelikte karar olduğundan, Valiliğimizce reddedilmiştir.”