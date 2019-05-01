SAHA İstanbul öncülüğünde iş birliği anlaşmaları imzalandı

İSTANBUL (AA) - Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA İstanbul), savunma ve havacılık alanında Türkiye’de üretilemeyen alt sistemlerin Türk firmaları tarafından ortaklaşa üretilmesi için 6 üretim grubu oluşturdu.

Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF) SAHA İstanbul öncülüğünde imzalanan 6 anlaşmayla, Türk şirketleri savunma, havacılık ve uzay alanında alt sistemler geliştirecek.

SAHA İstanbul üyesi firmalar ve üniversite işbirlikleri ile geliştirilen, testleri tamamlanan Türkiye’nin milli savunma sanayine büyük katkı sağlayacak 6 proje, TÜBİTAK Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM) Programı 1. Faz çağrısına kabul edildi.

Fuar alanında bulunan SAHA İstanbul standında, 6 protokol anlaşmasının yapıldığı bir İmza Töreni yapıldı.

- Projeler TÜBİTAK SAYEM Programı 1. Faz çağrısına kabul edildi

SAHA İSTANBUL standında gerçekleştirilen imza törenine Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcıları Hasan Büyükdede ve Fatih Kacır, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Savunma Sanayii Başkan Başkan Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdür Vekili Sadık Piyade, SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar ve TÜBİTAK Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM) konsorsiyumu üyeleri katıldı.

Aynı alanlarda faaliyet gösteren alt sistem üretici firmaları üniversitelerle bir araya getirerek konsorsiyumlar oluşturan SAHA İstanbul, Türkiye’de üretilemeyen alt sistemler için üretim grupları oluşturarak bunları üretilebilir hale getirmeyi, sanayi- üniversite iş birliğini reel olarak hayata geçirmeyi hedefliyor.

Bu hedef doğrultusunda SAHA İstanbul üyesi firmalar ve üniversite işbirlikleri ile geliştirilen, testleri tamamlanan Türkiye’nin milli savunma sanayine büyük katkı sağlayacak 6 proje, TÜBİTAK SAYEM Programı 1. Faz çağrısına kabul edildi.

Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF) SAHA İstanbul öncülüğünde imzalanan 6 kabul anlaşmasıyla, Türk şirketleri savunma, havacılık ve uzay alanında alt sistemler geliştirecek.

- Lazer Hava Savunma Sistemleri

SAHA İstanbul koordinasyonunda, kümelenme üyeleri, ASELSAN, ROKETSAN, ERMAKSAN, SAVER, TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) ve Gebze Teknik Üniversitesi ile oluşturulan konsorsiyumla başvurulan Lazer Hava Savunma Sistemleri başlıklı projenin TÜBİTAK SAYEM tarafından desteklenmesine karar verildi.

Proje ile havadan yere atılan mühimmat ile top, havan ve roketlere karşı Hava Savunma Lazer Sistemi Geliştirilmesi hedefleniyor.

İş birliği anlaşması SAHA İstanbul'un fuar alanında bulunan standında yapıldı.

Anlaşmayı Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Aslan, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, ROKETSAN Genel Müdürü Selçuk Yaşar, TÜBİTAK BİLGEM Başkanı Hacı Ali Mantar, Ermaksan Makina Sanayi ve Ticaret AŞ Genel Müdürü Ahmet Özkayan ve SAVER Proje Yöneticisi Ümit Kıyak imzaladı.

- HÜRKUŞ’un iklimlendirme sistemleri yerlileştiriliyor

SAHA İstanbul koordinasyonunda Gökser Havacılık liderliğinde ANOVA, FRİTERM, GÜRMETAL, CES firmaları ile Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nin bir araya gelerek oluşturduğu konsorsiyumu ile başvurusu yapılan "Uçar Platformlarda Kullanılan İklimlendirme Sistemleri" projesinin TÜBİTAK SAYEM tarafından desteklenmesine karar verildi.

HÜRKUŞ’un tasarımını gerçekleştiren TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ ise projenin müşterisi konumunda yer alıyor.

Testleri tamamlanan proje sonunda üretimi tamamlanacak yerli iklimlendirme sistemleri ilk olarak HÜRKUŞ’ta kullanılacak.

Alanında uzman firma ve kuruluşlarla oluşturulan konsorsiyumun sürekliliği sağlanarak, uçar platformların tamamındaki iklimlendirme sistemlerinin yine aynı konsorsiyum üyeleri tarafından üretilmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda Hürkuş İklimlendirme ve Kabin Basınç Sistemi İmza Töreni yapıldı.

İmza törenine Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TAI) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Borat, TAI Genel Müdürü Temel Kotil ve diğer firmaların temsilcileri katıldı.

- Havacılık Uygulamaları İçin Katmanlı İmalata Uygun Nikel Metal Toz Geliştirilmesi Projesi (ATOM)

SAHA İstanbul koordinasyonunda ERMAKSAN, Aluteam, Mayıs Tasarım, Toyotesu ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ile oluşturulan konsorsiyumla başvurulan Havacılık Uygulamaları İçin Katmanlı İmalata Uygun Nikel Metal Toz Geliştirilmesi Projesi'nin (ATOM) TÜBİTAK SAYEM tarafından desteklenmesine karar verildi.

Projenin konusu, havacılık sektöründe kullanılan türbinli motorlardaki yüksek yükleme ile sıcaklık koşullarında görev yapan nikel alaşım parçaların, katmanlı imalat yöntemi ile üretilmesi için ihtiyaç duyulan ihraç lisansına tabi nikel alaşım tozlar geliştirilmesi.

Proje hedef sektörleri olan savunma, havacılık, otomotiv, kalıpçılık, dental ve medikal alanlarda, karmaşık geomerilere sahip, topoloji optimizasyonu yapılmış, hafifletilmiş, tedariği mevcut yöntemlere göre daha kolay olan, kişiselleştirilmiş, az adetli seri üretimlerde maliyet avantajı sunan parçaların üretilebilirliği ve üretilen parçaların doğrulanması sağlanacak.

Proje anlaşmasının imzalarını; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Prof. Dr. Fatih Andı, Özkayan ve Alüminyum Test Eğitim ve Araştırma Merkezi (ALUTEAM) Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ebubekir Koç ile diğer firmaların temsilcileri attı.

- İnsansız deniz araçlarının yol haritası yerlileştiriliyor





SAHA İstanbul üyelerinden ELKON firması ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) tarafından geliştirilen İnsansız Deniz Araçlarının Otonom Çalışabilmesi İçin Ölçüm, Test ve Seyrüsefer Amaçlı Kontrol Birimi Geliştirme Yol Haritası (İDA-OTO SEVK) projesinin TÜBİTAK SAYEM tarafından desteklenmesine karar verildi.

Otonom insansız deniz araçlarının Türkiye gibi 3 tarafı denizlerle çevrili bir ülkenin anayurt güvenliği ve savunma alanında büyük katkı sağlayabileceği öngörülüyor.

İDA-OTO SEVK ile Türkiye'de otonom deniz araçlarıyla gerçekleştirilecek Ar-Ge projelerinin belirlenmiş yol haritası ile sistematik olarak planlanması yapılacak.

Böylece hem ilgili paydaşlar ile bilgi ve deneyim alışverişi sağlanacak, hem de otonom deniz araçlarının her bir odak teknolojisinin görev dağılımı yapılarak ülke içindeki rekabet yerine yurt dışı rekabeti oluşturacak bir görev paylaşımı sağlanmış olacak.

İmza törenine ilgili kurumların yöneticileri katıldı.

- Uydu Haberleşme Terminal Sistemleri

SAHA firmalarından NETA koordinatörlüğünde, PROFEN, ICT, NETPA ve İTÜ konsorsiyumu olarak başvurulan Uydu Haberleşme Terminal Sistemleri Projesi TÜBİTAK SAYEM desteği aldı.

Teknoloji firmaları ve üniversite akademik desteği ile oluşturulmuş olan konsorsiyumda öncelikli olarak deniz, kara, portalif (flyaway), personel ile taşınabilir (manpack) uydu terminal sistemleri için yol haritası oluşturulacak.

Bu ürünler ile ilgili gerekli tasarım hazırlık seviyesine ulaşmış ürün çalışmaları da bulunuyor. Öncelikli hedef; bu sistemlerin seri üretime hazır hale getirilerek sürdürebilir bir şekilde hem yurtiçinde hem yurtdışında en hızlı şekilde ekonomiye kazandırılacak etkin yol haritasının ortaya konulması.

Uydu Haberleşme Terminal Sistemleri Projesi anlaşması da ilgili kurumların yöneticilerinin katılımıyla imzalandı.

- Nano Partikül Takviyeli Kompozit Malzeme Üretimi Projesi

SAHA İstanbul üyeleri MARMARA ÜNİVERSİTESİ ile ALTIGEN PANEL işbirliği ile hazırlanan “Yüksek Sıcaklıklarda Yüksek Performans Gösteren Nano Partikül Takviyeli Kompozit Malzeme Üretimi başlıklı projenin, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye uygun görüldü.

İler teknoloji ve özellikli üretim gerektiren havacılık, savunma ve uzay sanayiinde ihtiyaç duyulan yüksek sıcaklıklarda yüksek performansa kompozit malzemelerin üretiminin hedeflendiği proje, yerlileştirilmesi çalışmalarına önemli katkı sağlayacak.

Proje kapsamında üretilmesi hedeflenen kompozit malzeme, özellikle hafifliğin, mukavemetin ve yüksek sıcaklığa dayanımın söz konusu olduğu havacılık alanında (uçak zeminleri, uçak kanatları …) ve modifiye edilerek savunma alanında (zırh malzemesi olarak) kullanılabilecek.

- Uluslararası iş birliği protokolleri imzalandı

SAHA İstanbul standında gerçekleştirilen törende lansmanı yapılan 6 projenin yanı sıra uluslararası işbirliklerinin protokolü imzalandı.

İş birliği protokolü imzalayan SAHA İstanbul üyesi olan iki firma; ElectraIC ve Proven, DO-178/DO-254 Sertifikasyon Danışmanlık Hizmetleri alanında iş birliği gerçekleştirecek.

Türkiye’de tüm devre tasarım hizmetinde lider, aviyonik elektronik donanım sistemleri, mobil bağlantı, otomotiv ve savunma sistemlerinde uzmanlaşmış Electra IC ile Türkiye’de yazılım tasarım hizmetinde lider, aviyonik elektronik yazılım sistemlerinde uzmanlaşmış Proven arasındaki bu stratejik iş birliği anlaşması imzalandı.

İki şirket böylece aviyonik sistem donanım/yazılım sertifikasyon danışmanlık hizmetlerini Türkiye’deki havacılık, uzay ve savunma şirketlerine sunmakta öncülük edecek, aynı zamanda küresel pazarda birlikte hareket edecek.

TTAF Savunma San ve Tic AŞ, Çek Cumhuriyeti’nde fiber optik teknolojiler alanında uzman Optokon Firması ile expanded beam fiber optik konnektörler ve kara araçlarında kullanılan haberleşme kutularının Türkiye’de ortak üretimi konusunda işbirliği anlaşması imzalandı.

- SAHA İstanbul Avrupa'da en büyük 2. kümelenme

SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş de törende kısa bir değerlendirme yaptı.

SAHA İstanbul’un Türkiye’nin en büyük, Avrupa Kümeler Birliği’nin de ikinci büyük sanayi kümesi olduğunu belirten Keleş, SAHA İstanbul’un bünyesinde 381 savunma firmasını ve 11 üniversiteyi bulundurduğunu söyledi.

Türkiye'nin yurt dışından alma mecburiyetinde olduğu alt sistemleri milli imkanlarla üretmeye çalıştıklarını aktaran Keleş, şunları kaydetti:

"Şu anda konvansiyonel silahlardan lazer silahlarına geçişle ilgili bir süreç yaşanıyor. Bu süreçte Türkiye'nin dünyayı yakalayabilmesi için bu sistemleri üretebilecek firmaların iş birliğiyle yol alma mecburiyeti var. Bu iş birlikleriyle insansız sistemlerdeki paradigma değişikliğini yakaladığımız gibi dünyada savunma sanayi alanındaki diğer gelişmeleri de yakalamayı hedefliyoruz."