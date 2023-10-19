Sagopa Kajmer'den 'helal olsun' dedirten karar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin'de çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehide duyulan saygının bir gereği olarak Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildiğini bildirdi.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıları yüreğimizde hissediyoruz. Çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehidimize duyduğumuz saygının bir gereği olarak ülkemizde 3 günlük millî yas ilan edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Gelişme sonrası birçok sanatçı konserini iptal etti. Bunlardan birisi de Sagopa Kajmer oldu..

Instagram hesabından takipçilerine seslenen Sagopa Kajmer, 19, 20 ve 21 Ekim'deki konserlerini iptal ettiğini duyurdu.



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