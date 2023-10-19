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Medya Sagopa Kajmer'den 'helal olsun' dedirten karar
Medya

Sagopa Kajmer'den 'helal olsun' dedirten karar

Yeniakit Publisher
2023-10-19 17:35:00 -
Sagopa Kajmer'den 'helal olsun' dedirten karar

İsrail ablukasındaki Gazze, bombaların hedefi olmaya devam ederken Türkiye'de 3 günlük yas ilan edildi. Yas ilanı sonrası sosyal medya hesabından bir duyuru yapan Sagopa Kajmer, konserlerini iptal ettiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin'de çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehide duyulan saygının bir gereği olarak Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildiğini bildirdi.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıları yüreğimizde hissediyoruz. Çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehidimize duyduğumuz saygının bir gereği olarak ülkemizde 3 günlük millî yas ilan edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Gelişme sonrası birçok sanatçı konserini iptal etti. Bunlardan birisi de Sagopa Kajmer oldu..

Instagram hesabından takipçilerine seslenen Sagopa Kajmer, 19, 20 ve 21 Ekim'deki konserlerini iptal ettiğini duyurdu.


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