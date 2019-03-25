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Sağlıkta Gelişim 14. yılında

Hatay’ın İskenderun ilçesinde 2005 yılında ‘Sağlıkta Gelişim’ sloganıyla yola çıkan ve kentte kurulan ‘ilk özel hastane’ unvanına sahip olan İskenderun Gelişim Hastanesi, 14.

25 Mart 2019 Pazartesi 11:50
Sağlıkta Gelişim 14. yılında

Hatay’ın İskenderun ilçesinde 2005 yılında ‘Sağlıkta Gelişim’ sloganıyla yola çıkan ve kentte kurulan ‘ilk özel hastane’ unvanına sahip olan İskenderun Gelişim Hastanesi, 14. yılında da tıbbi uzman kadrosunu genişletmeye ve sağlık alanında büyümeye devam ediyor.


İskenderun Gelişim Hastanesi Koordinatörü Ozan Yaşar, hastanelerinin, ‘bölge hastanesi’ konumunda hizmet sunduğunu belirterek, “Alanında uzman ve akademik kariyere sahip hekimlerimizle, ulusal çapta gerçekleştirdiğimiz başarılarla, unvanımızı sağlamlaştırmaya 14. yılımızda da devam ediyoruz. Teknolojik alt yapısı ve deneyimli akademik kadrosuyla, bölgenin ihtiyacına tam olarak cevap veren Onkoloji Merkezimizde, Başkent Üniversitesi ve Gelişim Hastanesi’nin, radyoterapi işbirliğinin hayata geçmesiyle birlikte, hastalara ışın tedavisi yenilenen radyoterapi cihazıyla verilmeye başlandı. Yine, 2012 yılından bu yana hizmet veren Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezimizde, ulusal düzeyde önemli başarılar sağlamaya devam etmekteyiz. Radyoloji Ünitemize dahil ettiğimiz bilgisayarlı tomografi cihazıyla, ‘Koroner Anjiyo’ hizmetini Hatay’da uygulayan hastane konumundayız. Her türlü görüntüleme, teşhis, tedavi ve cerrahi operasyon imkanı sunan hastanemizde, bölge halkının en kısa sürede sağlık sorunlarının giderilmesi noktasında, önemli atılımları yerine getirmeye devam ediyoruz. Bu vesileyle, Gelişim Hastanesi’nin bu günlere gelmesine katkı sağlayan Yönetim Kurulu Başkanımız Metin Yıldız başta olmak üzere; değerli doktorlarımıza ve sağlık personelimize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.



“Yatırımlarımız artmaya devam ediyor”


Hastane bünyesinde 20 branşta hizmet sunduklarını ve yatak kapasitelerini arttırdıklarını açıklayan Ozan Yaşar, “Hastanemizde; beslenme ve diyet, beyin ve sinir cerrahisi, çocuk sağlığı ve hastalıkları, estetik ve plastik cerrahisi, fizik tedavi ve rehabilitasyon, gastroenteroloji, genel cerrahi, göz hastalıkları, iç hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum, kalp ve damar cerrahisi, kardiyoloji, kulak burun boğaz, nöroloji, ortopedi ve travmatoloji, psikolojik danışmanlık, psikiyatri, radyasyon onkolojisi, tıbbi onkoloji, üroloji birimleriyle, yüksek kalite standartlarında, uzman hekim kadromuzla birlikte hizmet vermeye devam ediyoruz. 206 yatak kapasitesine ve 3.Basamak Yoğun Bakım Ünitesine sahip hastanemizde, hizmetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz” açıklamasında bulundu.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 11:50
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