Sağlıkta 'erişim' rekoru: Türkiye hekime başvuruda dünya ikincisi

Türkiye’de 2024’te hekime başvuru sayısı 1 milyarı aşarak kişi başı 12,2’ye yükseldi; ülke bu oranla Güney Kore’nin ardından dünya ikincisi oldu.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan 2024 Sağlık İstatistikleri Yıllığı, Türkiye’de sağlık hizmetlerine başvurunun tarihi seviyeye ulaştığını ortaya koydu. 2024 yılında toplam hekime müracaat sayısı 1 milyar 47 milyon 877 bin 901 olarak kaydedildi. Kişi başı başvuru sayısı ise 12,2 oldu. Türkiye bu oranla, Güney Kore’nin ardından dünyada ikinci sıraya yükseldi.

Toplam başvuruların dağılımı şöyle: 449,5 milyon aile hekimliğinde, 580,6 milyon hastanelerde, 13,3 milyon özel tıp merkezlerine oldu.

Hastanelerdeki 580,6 milyon başvurunun 466 milyonu Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, 48,2 milyonu üniversite hastanelerinde, 66,2 milyonu özel hastanelerde gerçekleşti

Başvuruların yüzde 43,3’ü birinci basamakta, yüzde 56,7’si ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında yapıldı. Türkiye’nin kişi başı başvuru oranı, Avrupa Birliği ortalamasının (6,3) yaklaşık iki katına ulaştı.

35 ülkenin yer aldığı karşılaştırmada ilk dört ülke şöyle;

Güney Kore (18 başvuru)

Türkiye (12,2 başvuru)

Japonya

Macaristan

Türkiye’nin seviyesi OECD ortalamasının da belirgin biçimde üzerinde.

2024 verilerine göre bebek ölüm hızı (1.000 canlı doğumda) 8,9, Neonatal ölüm hızı: 5,6, 5 yaş altı ölüm hızı: 10,9 oldu.

Anne ölüm oranı ise 100 bin canlı doğumda 11,5’e gerileyerek önceki yıla kıyasla düşüş gösterdi.

Bebek ölüm hızının en düşük olduğu bölge Doğu Karadeniz, en yüksek olduğu bölge ise Güneydoğu Anadolu olarak açıklandı.

Hastanede gerçekleşen doğum oranı yüzde 99,4 oldu.

Sezaryen oranı %61,2, primer sezaryen oranı %32,2, antenatal bakım kapsamı (en az bir izlem) %99,6 oldu.

Veriler, doğumların neredeyse tamamının sağlık kuruluşlarında gerçekleştiğini gösteriyor.

Türkiye genelinde aktif hastane sayısı 1.562 olarak kaydedildi. Bunların 941 Sağlık Bakanlığı, 69 üniversite, 552 özel hastanesi. Toplam hastane yatağı sayısı 268.359, yoğun bakım yatak sayısı 49.010 oldu.