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Sağlıkta da yerli ve milli

Savunma sanayiinde yerli ve milli hamle ile önemli adımlar atan Türkiye, sağlık alanında da dışa bağımlılığı azaltmak için kolları sıvadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilaç, cihaz ve malzeme dışı bağımlılığın toplam 12 milyar doları bulduğunu belirterek, “Önümüzdeki 5 yıllık süreçte biz bunun asgari yarısını çözmek zorundayız” dedi.

30 Kasım 2018 Cuma 10:16
Sağlıkta da yerli ve milli

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası’nda soruları cevaplayarak değerlendirmelerde bulundu. Bakan Koca, sağlıkta yerlileşme ve millileşmeyi çok önemsediklerini belirterek, “Biz dışa bağımlılıktan mutlaka kurtuluyor olmalıyız” dedi.

TÜBES teknoloji transfer edecek

Koca, sağlıkta millileşme konusunda, dışarıdaki cihazların olduğu gibi kopyalanarak burada üretilmesinin hedeflenmemesi gerektiği vurgulayarak, şunları kaydetti: “Bu, bizim için şu dönem gerekli olabilir ama yerelleşmede kendimizi geliştiriyor olmalıyız, yeni teknolojilerde inovatif yaklaşımlarda olmalıyız. Teknoloji transferi, yetkinliğimize katkı sağlayan bir unsur olabilir. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığımızı (TÜSEB) da teknoloji transferi yapan bir kuruma dönüştürmek istiyoruz. İlaç, cihaz ve malzemede dışa bağımlılıkta, toplam 12 milyar dolarlık bağımlılıktan bahsediyoruz. Önümüzdeki 5 yıllık süreçte biz bunun asgari yarısını çözmek zorundayız. Yerlileşmeyle birlikte ihracatı da kamçılamak zorundayız. Ürettiklerimizin ihracatını yapmalıyız.

“Şehir hastanelerini sağlık üssü yapabiliriz

Şehir hastanelerinde özellikle branşlaşmış, teknolojik alt yapı gerektiren mükemmeliyet merkezlerinin ön plana çıkarılması gerektiğinin altını çizen Sağlık Bakanı Koca, bunun da üniversitelerde belli bir noktaya gelmiş insan kaynağıyla birleştirerek, bir araya getirerek, daha üst bir noktaya taşınabileceğini ifade etti. Koca, “Biz şehir hastanelerini, bölgenin son noktada sağlık üssü yapabiliriz. Bu üniversitelerle, birden fazla üniversiteyle iş birliği veya birlikte protokolü bunu yapmamızı kolaylaştıran bir unsur” değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık çalışanlarının, haklarına yönelik iyileştirmeleri içeren yeni düzenlemeden memnuniyetine ilişkin soru üzerine Koca, düzenlemenin memnuniyet oluşturduğunu söyledi. Sağlık çalışanlarıyla hastalar arasındaki iletişimin doğru sağlanması için hasta-hekim iletişiminin düzenlenmesi gerektiğini vurgulayan Koca, “Toplumda her geçen gün sağlık okur yazarlığını artırmamız gerekiyor” dedi. Koca, sağlık okur yazarlığının artışı, karşılıklı güven ilişkisinin sağlanması ve sağlık çalışanlarının bulunduğu ortamlarla ilgili birtakım düzenlemeler yapılmasıyla sorunların daha da sağlam zeminde çözüleceğini bildirdi.

“Sorun cazibeyi azaltmak

Bakan Koca, “Tek tip sigara paketi”ne ilişkin ise “Burada temel sorun cazibeyi azaltmak. Biz cazibeyi artırıcı hiçbir şeyin olmasını istemiyoruz” açıklamasında bulundu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 10:16
  1. Türkiye Sağlık Enstitüleri
  2. TÜSEB
  3. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
  4. Fahrettin Koca

YORUM YAZ

  • Hy-hyHy-hy26 dk önce
    İlaç fabrikalarının pazara hakimiyeti tamamen yabancıların elindedir.Tıbbi cihazlarda,ekipmanlarda keza öyle.Şehir hastaneleri ve özel hastanelerin para kaynakları yabancılaraakmaktadır.
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