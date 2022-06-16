Sağlıklı ve parlak bir cilt için en iyi meyve maskeleri

Bu maskeler sadece besler, nemlendirir, temizler, kan dolaşımını iyileştirir, aynı zamanda da cilde parlaklığını ve gücünü geri verir. Bu maskeler donuk, soluk ve yorgun ciltler için en iyi tedavi yöntemidir. Sadece birkaç doğal malzemeyi karıştırarak harika bir etki elde edebilirsiniz. Cildin ışıltısı için kullanılan ev yapımı yüz maskeleri, sadece doğal içeriklerin kullanıldığı yorgun ve mat ciltlerin tedavisi için tariflerdir. Muz, bal, avokado, yoğurt, limon suyu, portakal, kivi ve daha pek çok yiyecek maskeleriniz için ideal olacaktır.

Bu besinler bileşimlerinde cildin ten rengini ve kalitesini iyileştirmeye yardımcı olacak bileşenlere sahiptir. Bununla birlikte, bu yöntemler anında sonuç veremez, bu yüzden düzenli olarak en az birkaç hafta boyunca yapılması önerilir. Bu yazıda cildinize enerji ve ışıltı yükü veren tarifler göstereceğiz:

1. Papaya ve Bal Yüz Maskesi

İhtiyacınız olan şeyler papaya ve bal. Bu iki malzemeyi karıştırın ve maskeniz hazır. Balın tedavi edici ve antibakteriyel etkisi; papayanın serbest radikallerle mükemmel bir şekilde ilgilenmesi ve yaşlandıkça güçlenen pigmentasyonun azalmasına katkıda bulunan etkisi sayesinde inanılmaz bir maske! Papaya meyvesinin eti cildi yumuşatır ve parlatır.

2. Kivi ve Avokado Yüz Maskesi

Avokado, kivi ve bal. Tüm malzemeleri karıştırın ve cildinize uygulayın. Avokado etkili bir doğal nemlendiricidir ve kakao da yüz için mükemmel bir temizleyici haline gelir. Kivi cildi sıkılaştırır, yağ ve ter bezlerinin çalışmasını kontrol eder, epidermisin gözeneklerini daraltır ve kapatır.

3. Muz Maskesi

Muz, bal ve limon suyu. Her şeyi karıştırın ve cildinize yaklaşık 30 dakika uygulayın. Maske tüm cilt tipleri için uygundur ve sadece bir uygulamadan sonra cildiniz sağlıklı bir şekilde parlar. Bu maske yüzünüzü mükemmel bir şekilde nemlendirir, besler ve cildinizin sağlık ve gençlik içinde parlamasını sağlar.

4. Domates Yüz Maskesi

Domates, yulaf ezmesi ve yoğurt. Domatesleri ve yulaf ezmesini karıştırıp daha sonra yoğurt ekleyin. Tüm malzemeleri ekledikten sonra güzelce karıştırın. Yoğurt vitaminler, antioksidanlar ile doludur ve cildi nemlendirir ve doğal bir parlaklık verir. Domates maskesi sadece parlaklık kazandırmakla kalmaz, aynı zamanda gözenekleri derinlemesine temizleyerek yüzünüzü siyah lekelerden arındırır.

5.Portakal Kabuğu Yüz Maskesi

Portakal, yoğurt ve bal. Portakal kabuklarını kurutun ve toz haline getirin. Daha sonra yoğurt ve bal ekleyin. Maskeyi cildinize yaklaşık 30 dakika uygulayın. Maske parlaklık verir, derinlemesine temizler, gençleştirir, cildi yumuşatır.

6.Salatalık ve Süt Maskesi

Salatalık, süt, bal ve kahverengi şeker. Tüm malzemeleri karıştırın ve karışımı yüzünüze 20 dakika boyunca uygulayın. Cilt çok kuruysa, biraz gliserin ilave etmeniz de önerilir. Maske sıvı bir kıvama gelecektir, bu nedenle elde edilen karışımda önceden nemlendirilmesi gereken pamuk topları yardımıyla uygulanabilir.

Maskeyi boyun, yüz ve göz bölgesine uygulayabilirsiniz. 15 dakika içerisinde yıkamak gerekir. Kalıcı bir sonuç elde etmek için bu maskeyi en az 7 gün boyunca düzenli olarak yapın. Bu maske cildin rengini düzleştirir, beyazlatır ve cildin doğal bir parlaklıkla parlamasını sağlar. Aynı zamanda derinlemesine nemlendirir, tahrişi giderir ve sağlıklı bir parlaklık verir.

7.Çilek ve Çikolata Maskesi

Çilek, kakao tozu ve bal. Çilekleri, balı ve kakao tozunu karıştırın. Maskeyi yaklaşık 15 dakika yüzünüzde bekletin. Bu maske cilde parlaklık verir, şişliği azaltır ve göz altındaki koyu renkli halkaları giderir. Yüksek salisilik asit içeriği ölü hücreleri temizler, cildi yumuşak ve pürüzsüz yapar.

8.Üzüm ve Elma Maskesi

Elma ve üzüm. Bu iki malzemeyi karıştırın ve karışımı yaklaşık 30 dakika yüzünüze uygulayın. Maske mükemmel bir şekilde yüzünüzü nemlendirecek, cilde doğal bir parlaklık verecek, gençleştirici bir etki yaratacaktır.

9.Nemlendirici Mango Yüz Maskesi

Mango ve temizleyici kil. Mango ve temizleyici kili güzelce karıştırın. Maskeyi yaklaşık 20 dakika yüzünüzde bekletin. Maske harika bir parlaklık verir, temizler, gençleştirir, cildi yumuşatır.