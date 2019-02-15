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"Sağlıklı ve doğru beslenme gözleri birçok hastalıktan koruyor"

İyi beslenmenin sağlıklı gözler açısından çok önemli olduğunu belirten uzmanlar, sağlıklı ve doğru beslenmenin gözleri birçok hastalığa karşı koruduğunu, hastalıkların ilerlemesini yavaşlattığını belirtiyor.

15 Şubat 2019 Cuma 13:46
"Sağlıklı ve doğru beslenme gözleri birçok hastalıktan koruyor"

İyi beslenmenin sağlıklı gözler açısından çok önemli olduğunu belirten uzmanlar, sağlıklı ve doğru beslenmenin gözleri birçok hastalığa karşı koruduğunu, hastalıkların ilerlemesini yavaşlattığını belirtiyor.


Sağlıklı gözlere sahip olmak için vücudun sürekli vitamin ve minerallere ihtiyacı olduğunu dile getiren Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ayfer Aksöz, "İlaç olarak alınan vitamin ve mineraller vücutta birikimlere neden olabileceğinden yan etkilere neden olabilir. En iyisi besinler ile doğal yoldan vitaminleri almaktır" dedi.


Op. Dr. Aksöz, göz sağlığı için gerekli vitaminleri ve bu vitaminlerin hangi besinlerde bulunduğunu açıkladı. Atagöz Göz Hastalıkları Dal Merkezi Hatay Şubesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ayfer Aksöz, "A, E, C, B2 Omega 6 gibi yağ asitleri Çinko, magnezyum gibi minerallerdir. A vitamini; yumurta sarısı, havuç, buğdaygiller, baklagiller, süt ve süt ürünleri, kırmızı et, yeşil – turuncu sebze ve meyvelerde bulunur. Rodopsin denilen ışıkları algılayan protein ile birleşerek gece iyi görmeye yardımcı olur, katarakt oluşumunu önler, makülayı korur. E vitamini; ay çekirdeği, badem, ceviz, fındık, keten tohumu, zeytinyağ, tereyağ, kırmızı et ve avakado da bolca bulunur. Katarakt ve maküla dejenerasyonunu önler. B vitamini; karaciğer, süt ve süt ürünleri, havuç, elma balık, baklagiller ve buğdaygillerde mevcuttur. Eksikliği gözlerde ışık hassasiyeti ve katarakt oluşumuna neden olabilir. C vitamini; taze meyve ve sebzelerde, kuşburnunda bolca bulunur. Gözleri ışık ve güneş ışığının zararlı etkilerinden korur, katarakt oluşumunu engeller. Diabet hastalığının damarlar üzerine yapabileceği yan etkileri önlediğinden diabette göz damarlarını korur" diyerek vitaminlerin özelliğini sıraladı.



Havuç, kataraktı geciktiriyor


Op. Dr. Aksöz, omega 3’ün önemine dikkat çekerek, "Balık; omega 3-6 yönünden zengindir. İçerdiği yağ asitleri retinal fonksiyonları geliştirir, göz kuruluğunu önler. Omega 3; deniz balıkları, somon, sardalye, ton balığı, uskumru gibi yağlı balıklarda çoktur; syrıca keten tohumu, ceviz, yumurta, kırmızı ve beyaz etlerde bulunur. Retina hücrelerine destek olup, maküla hastalıklarından korur, göz kuruluğunu azaltır. Lutein; ıspanak, yumurta sarısı, brokoli, havuç, şalgam, sarı ve turuncu meyve ve sebzelerde vardır. Anti oksidan özelliği ile serbest radikalleri temizler, maküla koruyucudur. Bazı besinlerin göz için önemi büyüktür. Örneğin; ıspanak lutein ve zeaxsantin içerir, katarakt ve sarı nokta oluşumunu önler. Rezene; B, C vitamini, potasyum, kalsiyum, magnezyum içerdiğinden göz kuruluğuna iyi gelir. Üzüm çekirdeği; damar duvarını destekleyerek özellikle şeker hastalarında damar tahribatını engeller. Patates; A vitamini zenginidir. Katarakt riskini azaltır. Havuç; A vitamini ve betakaroten deposudur. Makülayı korur, katarakt oluşumunu geciktirir" şeklinde konuştu.



"Şeker ve nişasta içeren besin maddelerin uzak durmalıyız"


Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Aksöz, şöyle devam etti:


"Kabuklu kuru yemişler; (fındık, fıstık, badem, ceviz) E vitamini zenginidir. Katarakt ve sarı nokta ile mücadelede yardımcıdır. Yumurta; lutein ve zeaksantin içerir, anti oksidandır. Makülapati ve katarakt oluşumunu önler. Sarımsak; sülfid bileşeni olan alisin içerir. Anti bakteriyel etkisi vardır. İltihaplanmaların tedavisinde etkin rol oynar. Salatalık; C vitamini deposudur. Damar cidarını koruyucu özelliği vardır. Yaban mersini; antioksidan özelliği ile göz sağlığını korur. Göze yararlı olan besinleri tüketmenin yanı sıra göz sağlığımızı korumak için şeker ve nişasta içeren besin maddelerin uzak durmalıyız. İlaveten alkol ve sigara kullanımı da göz sağlığını tehdit eden unsurlar arasında yer almaktadır."

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 13:46
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