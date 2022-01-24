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Sağlık Sağlıklı sandığımız o ekmek meğer...
Sağlık

Sağlıklı sandığımız o ekmek meğer...

Diyetisyen Yıldız Melek Aksoylu, diyet ürünlerin tüketiminde dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili bilgi verdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-24 19:32:00 -
Sağlıklı sandığımız o ekmek meğer...

Diyetisyen Yıldız Melek Aksoylu, diyet ürünlerin tüketiminde dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili bilgi verdi. En çok karşılaşılan sorunlardan birinin ‘Ekmek tüketmiyorum ama kilo veremiyorum’ olduğunu dile getiren Aksoylu, “Ekmek tüketimi zararlı değildir. Zararlı olan besin ögelerini orantısız almaktır. Bilinçsizce ekmek tüketimini bırakanlar hissettikleri enerji açığını daha kalorili besinlerden sağlıyor. Bu da istenilmeyen bir durumdur. Sizin için uygun olan ekmeği uygun miktarda tüketebilirsiniz. Doğru olduğuna inanılan yanlışlar arasında; glüten intoleransı yokken glütensiz ekmek tüketmek geliyor. Kepekli ekmek tüketimi demir eksikliği yaşayanlar için dezavantaj olabiliyor. Ek olarak IBS problemi olanlarda ekmek seçiminde doğru tercihi yapmalılar” uyarısında bulundu.

 

 

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