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“Sağlık”lı Kent: Ümraniye

2004’ten bu yana büyük bir değişim ve dönüşüm yaşayan Ümraniye, sağlık alanında yapılan hizmetlerle de adından sıkça söz ettiriyor.

18 Mart 2019 Pazartesi 10:31
“Sağlık”lı Kent: Ümraniye

2004’ten bu yana büyük bir değişim ve dönüşüm yaşayan Ümraniye, sağlık alanında yapılan hizmetlerle de adından sıkça söz ettiriyor.


Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ve ekibi göreve geldikleri 2004’ten bu yana ilçeyi baştan ayağa kadar yeniledi. 450’nin üzerinde kalıcı eser, binlerce proje ve on binlerce hizmet Ümraniye’yi marka bir şehir hâline getirdi. Birçok alanda önemli hizmeti hayata geçiren Ümraniye Belediyesi sağlık alanına da önemli katkılar sağladı. İlçede sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmak ve daha kaliteli hâle getirmek amacıyla önemli çalışmalar gerçekleştirildi.



Her Mahalleye Aile Sağlığı Merkezi


Ümraniyelilerin en iyi şekilde sağlık hizmeti alabilmesi için her mahalleye bir aile sağlığı merkezi inşa edildi. Modern, ferah ve işlevsel mimarileriyle dikkat çeken sağlık merkezlerinden her gün on binlerce vatandaş hizmet alıyor. Aile sağlığı merkezlerinde; muayene ve tıbbi müdahale odaları, laboratuvarlar, emzirme ve malzeme odaları, ofisler, depolar ve teknik donanımlar yer alıyor.


Ümraniye Belediyesi, Ümraniye Sağlık Altyapısının İyileştirilmesi Projesi’yle Marmara Belediyeler Birliği Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri Yarışması’nın “Şehircilik Altyapısı” kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.



Halk Sağlığı Merkezi (HASAM)


HASAM sayesinde, vatandaşlar temel sağlık ihtiyaçlarını büyük hastanelere gitmeden çözebiliyor. Fonksiyonları itibariyle Türkiye’nin ilk halk sağlığı merkezi olan HASAM’da; Sağlıklı Yaşam Merkezi, AÇSAP Merkezi (Ana Çocuk Sağlığı Merkezi), KETEM Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi, Dudullu Aile Sağlığı Merkezi, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi DANTE Danışma ve Ayaktan Tedavi Merkezi, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ümraniye Toplum Ruh Sağlığı Merkezine ait birimler yer alıyor.



Türk Kızılayı Hizmet Binası


Ümraniye’de çadır ve gezici araçlarla hizmet veren Türk Kızılayı’na üç katlı yeni bir hizmet binası yapıldı. Hizmet binasının giriş katı kan alma birimi olarak faaliyet gösterirken, iki katı da Türk Kızılayı Ümraniye Şubesi olarak hizmet veriyor. Tesis çevre düzenlemesi ve sunduğu imkânlarla uzun yıllar Ümraniyelilere sorunsuz olarak hizmet verebilecek.


Başkan Hasan Can Türk Kızılayı’na sağladığı desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden “Kızılay Özel Hizmet Gönüllüsü” Platin Madalya ve Beratı’nı aldı.



Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM)


Ümraniye’de genç nesilleri tehdit eden bağımlılıklara karşı etkin mücadele ve çözüm merkezi olarak çok önemli bir tesis olan YEDAM’ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Eşi Emine Erdoğan’ın katıldığı bir törenle hizmete açıldı. Yeşilay’ın alkol ve uyuşturucu bağımlılarına ücretsiz psiko-sosyal ve rehabilitasyon hizmeti vereceği, Tantavi Mahallesi’ndeki Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Ümraniyelilerin yardımına koşacak. YEDAM’da; bağımlılıkla mücadele edilerek, her açıdan daha sağlıklı bir neslin yetişmesi için katkı sağlanacak. Tesiste danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra, uzman isimler tarafından spor, hobi, grafik tasarım, oyuncak ve gastronomi atölyesi çalışmaları da yapılacak.



Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine Altyapı Desteği


Ümraniye Belediyesi, Anadolu yakasının en yoğun ve tercih edilen hastanelerinin başında gelen Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine altyapı desteği sağladı. Vatandaşların daha iyi hizmet alabilmesi için hastaneye otomasyon sistemi kuralarak, yeni doğan bakım ünitesini hizmete açıldı. Ümraniye Belediyesi ayrıca hastanedeki poliklinikler, seminer salonları ve acil servisin yenilenmesiyle MR ve tomografi cihazları alımına destek oldu.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 10:31
  1. doğa

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