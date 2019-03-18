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Sağlıklı Hayat Merkezi açıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de koruyucu sağlık hizmetlerinin üssü olarak nitelendirilen Sağlıklı Hayat Merkezi düzenlenen törenle hizmete girdi.

18 Mart 2019 Pazartesi 17:23
Sağlıklı Hayat Merkezi açıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de koruyucu sağlık hizmetlerinin üssü olarak nitelendirilen Sağlıklı Hayat Merkezi düzenlenen törenle hizmete girdi.


Düzce’nin Aziziye Mahallesi Şehit Ramazan Gel Caddesi’nde hizmete açılan Merkez bünyesinde, verem savaş dispanseri, kanser tarama ve aile üreme sağlığı merkezleri, sigara bırakma polikliniği, bağımlılıkla ve obezite ile mücadelede klinikleri yer alıyor.


Törende konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz merkezin en üst seviyede hizmet vereceğini belirterek “Sağlıklı Hayat Merkezimiz içerisinde verem savaş dispanseri, kanser tarama ve aile üreme sağlığı merkezleri, sigara bırakma polikliniği, bağımlılıkla ve obezite ile mücadelede klinikleri yer alıyor. Bu merkez Düzce’de koruyucu sağlık hizmetinin üssü olarak hizmet verecek. Tüm Düzce halkına hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerinde bulundu.


Konuşmanın ardından edilen dualar ile Merkezin açılışı Vali Zülkif Dağlı, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ve protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesi kesildi. Açılışın ardından ise bina gezildi. Sağlık il müdürü birimler hakkında bilgiler verildi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 17:23
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