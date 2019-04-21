Sağlıklı gebelik için dikkat edilmesi gereken 10 husus

Hamilelik hem bebek hem de anne için son derece kıymetli bir dönemdir. Dünyaya bir bebek getireceğini öğrenen kadın, evladı için yaşamındaki belli başlı alışkanlıklarda revizeler yapmak zorundadır. Yapılan ufacık değişimler dünyaya gelecek olan bebeğin sağlığı için önemli olduğu kadar doğumun kolay gerçekleşmesini de yardımcı olur. Peki, bir kadın anne olduğunda hayatında ne gibi şeyleri değiştirmeli.

1. Sigara bırakılmalı

Bu genellikle planlı olmayan gebeliklerde daha sık yaşanan bir durumdur. Planlı bir bebek için anne genellikle önceden sigara alışkanlığını bırakır. Bir kadın anne olacağını öğrenir öğrenmez bu kötü alışkanlıktan vazgeçmeli. Bir anne adayı, "Günde bir tane içiyorum. Aman canım mentollü çok hafif bebeğe ne olacak ki!" düşüncesindeyse unutmayın bir adet sigara dahi bebeğin gelişimine son derece olumsuz etkiler. Hatta anne adayı yanında dahi sigara içilmesine izin vermemelidir.

2. İlaçlardan uzak durun

Hamilelik döneminde doktorunuzun tavsiye etmediği hiçbir ürünü kullanmayın. 9 aylık süreç boyunca doktorunuz size gerek duyması durumunda vitamin ve kan ilacı takviyesi yapacaktır.

3. Bitki çayları

Bitki çaylarının birçoğu erken dönemde düşük riskini arttırır. Doktorlar bu nedenle mide bulantısı ve baş ağrıları için yalnızca zencefil çayının tavsiye eder.

4. Sağlıklı beslenin

Anne adayı asitli içeceklerden ve paketli ürünlerden mutlaka uzak durmalıdır.

5 .Bitkisel olmayan ürünlere dikkat

Anne adayları içerisinde paraben bulunan kremlerden, kozmetik ürünlerinden mutlaka uzak durmalılar.

6. Bol bol dinlenin

İlerleyen aylarla birlikte hem bebek hem de sizin vücudunuz yorulacaktır. Halk arasında söylendiği gibi siz iki canlısınız ve hızlıca yorulmanız son derece normal. Bu nedenle fırsat bulduğunuzda bol bol şekerleme yapın. Şayet çalışan bir kadınsanız, inanın kimseler 10’ar dakikalık şekerlemelerinize ses çıkarmayacaktır.

7. Egzersiz önemli

İkinizin sağlığı için de egzersiz son derece önemlidir. Bu nedenle bol bol yürüyüş yapmak ve fırsat bulduğunuzda yüzmek son derece önemlidir. Elbette, yüzeceğiniz yer bir havuzsa mutlaka temizliğinden emin olun.

8. Sırtüstü uyumayın

Bebeğinizin sağlığı için hamilelik sürecinde kesinlikle sırtüstü uyumayın.

9. Tuz ve karbonhidrat tüketimi

Ödem sorunu ve kilo problemi yaşamak istemiyorsanız; tuz ve karbonhidrat tüketimini en aza indirgeyin.

10. Doğum habercilerini öğrenin

Doğum yapmadan önce bu önemli vazifenin öncülerini öğrenmenizde yarar var. Bunun için doktorunuza ve doğum yapan arkadaşlarınızdan destek alabilirsiniz.

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