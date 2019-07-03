Sağlıklı dişler için örnek proje

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Proje Birimi koordinesinde Mamak Belediyesi ve Mamak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi tarafından sosyo-ekonomik gelir düzeyi düşük, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne ulaşmakta zorluk çeken, hamile, engelli, yaşlı ve çocuklu vatandaşlar için “Sağlık Ağızdan Başlar-Engelsiz Erişim, Engelsiz Hizmet Projesi" başlatıldı.

Proje kapsamında Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve Sağlık Hizmetleri Başkanı Doç. Dr. Ramazan Kocaaslan tarafından protokol imzalandı. İmza törenine Köse ve Kocaaslan’ın yanı sıra Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcıları, İlçe Sağlık Müdürü Alpaslan Demir, Mamak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Cüneyt Şentürk ve proje koordinatörleri katıldı. Proje ile bir diş muayene odasında olabilecek her türlü tıbbi malzemenin yer aldığı tam teşekküllü mobil hizmet aracı mahalle mahalle gezerek vatandaşların ağız tarama değerlendirmelerini yapacak, ağız ve diş sağlığı konusunda vatandaşları bilinçlendirecek.

Protokolün hayırlı olmasını dileyen Başkan Köse, bu tür sosyal projelerin destekçisi olacaklarını belirtti. Köse, “Yerel yönetimler, sivil toplum dernekleri ve kamu kurum kuruluşlarıyla ortak projeler yapıldığında ortaya çok güzel çalışmalar çıkıyor. Mamak mutlu insanların şehri olacak. Protokolün ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Gezici diş hastanesi

Proje kapsamında 5 mahalleye birer aylık periyotlarla mobil hizmet aracı ile ziyaret gerçekleştirilecek. Zirvekent, Ortaköy- Kızılca, Lalahan, Kıbrısköy ve Kutludüğün mahallelerinde uygulanacak örnek proje ile günlük 70 hastaya tarama gerçekleştirilmesi hedefleniyor. 2 hekim, bir şoför, bir teknik personel ve bir yardımcı sağlık personelinin yer aldığı projenin ilk ayağı Kıbrısköy Mahallesi’nde uygulanmaya başlandı. Normal bir merkezde hastalara uygulanan tedaviler gerçekleşirken, enfeksiyona sebep olabilecek ve cerrahi tedavi gerektiren konularda hastalar hastaneye sevk edilecek.