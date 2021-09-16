Sağlıklı bir cilt için 3 altın kural

Sağlıklı bir cilt için her gün rahatlıkla uygulayabileceğiniz bu 5 altın kural ile cildiniz çok daha sağlıklı görünecek, gözenekleriniz tıkanmayacak ve daha parlak bir cildiniz olacak.



1) Cildinizi aşağı değil, yukarı doğru hareketlerle temizleyin



Makyajınızı temizlerken veya cilt için serum uygularken dairesel harektleri her zaman yukarı doğru yapın. Bu sayede hem gözenekleriniz daha iyi bir şekilde temizlenir hem de cildinize uyguladığınız serum ya da kremler cildinize daha iyi bir şekilde nüfuz eder.

2) Düzenli peeling yapın



Cildiniz yağlanmaya eğilimli ise, düzenli peeling yaparak gözeneklerinizi derinlemesine temizlenmesini sağlayabilirsiniz. Özellikle yaz aylarında cilt daha fazla yağlanır. Bir diğer yandan cildiniz sivilceye, akneye veya siyah nokta üretimine daha fazla yatkınsa, düzenli peelingler, gözeneklerinizde biriken kirleri ve ölü hücreleri daha iyi bir şekilde temizlemenize yardımcı olur.



3) Cildinizi mutlaka dinlendirin



Makyaj yapmayı çok sevseniz de en azından haftada bir gün tüm gün boyunca makyajdan uzak durun. Mümkünse, makyajınızı eve döner dönmez temizleyin. Bu sayede hem gözenekleriniz hava alacak, hem de makyaj malzemelerindeki koruyuculardan, parfümlerden uzak bir gün yaşayacaktır.