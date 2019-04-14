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Sağlıklı bir beden için evlerden eksik edilmemesi gereken 5 kuruyemiş

Özellikle kalp sağlığı için her gün ölçüyü kaçırmadan bir miktar kuruyemiş tüketmek son derece önemli. İşte, şifa kaynağı 5 kuruyemiş…

14 Nisan 2019 Pazar 09:20
Sağlıklı bir beden için evlerden eksik edilmemesi gereken 5 kuruyemiş

Yapılan araştırmalar içerdikleri yağ ve lifler nedeniyle kuruyemişlerin insan bedeni için son derece yararlı olduğunu defalarca ortaya koydu. Kuruyemişler içerdikleri lif ve vitaminlerle özellikle kalp hastalıklarını önlemeye karşı büyük bir faydaya sahip. Ancak unutulmaması gereken en önemli nokta faydalı diye kuruyemişleri avuç avuç, kase kase yenilmemesi gerektiği. Bu tip gıdaların içerisinde yağ bulunduğu için fazla tüketimi yüksek kalori olarak size dönecektir.

İşte, sağlıklı bir vücut için evlerimizden eksik etmememiz gereken 5 kuruyemiş;

1. Badem

Çiğ badem içerdiği E vitamini nedeniyle dünyanın en yararlı kuruyemişi olarak gösteriliyor. Bir avuç ya da 28 gram çiğ bademin kalorisi 161'dir. Bir avuç badem günlük E vitamini ihtiyacının yüzde 37'sini karşılar. Badem; kalp ve diyabet hastalığının risk faktörlerini ortadan kaldırmak için son derece yararlıdır.

2. Antep fıstığı

Antep fıstığının 28 gramı 156 kaloridir. Bu leziz fıstık ölçüyü kaçırmadan tüketildiğinde içerdiği yağlar ve lifler sayesinde kalp hastalığına karşı koruyucu özellik gösterir.

3. Ceviz

Omega-3 deposu olan cevizin 28 gramı 182 kaloridir. Ceviz içerdiği Omega-3 sayesinde beyin ve kalp sağlığı açısından vazgeçilmezler arasındadır.

4. Kaju

Ülkemizde tüketimi diğer kuruyemişlerin gerisinde kalsa da kaju son derece yararlıdır. 28 gramı 155 kalori olan kaju, günlük magnezyum ihtiyacının yüzde 20'sini karşılar. Kaju fıstığı içerdiği faydalı vitaminler sayesinde kan seviyesini dengeler.

5. Fındık

Türkiye, dünyanın en önemli fındık üreticileri arasında yer alır. 28 gram fındığı kalorisi 176 kaloridir. Yüksek kalorisi nedeniyle tüketirken ölçülü olmamız gereken fındık günlük E vitamini ihtiyacının yüzde 37'sini, magnezyum ihtiyacının ise yüzde 20'sini karşılar. İçerdiği vitaminler nedeniyle fındık kalp hastalığına karşı koruyucudur.

 

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Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 09:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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