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“Sağlıklı beslenmek için bilimsel bilgi şart”

Sabri Ülker Vakfı, İsviçre'de bilimsel bilginin temel alınmasının önemine dikkat çektiği “Bilgi Kirliliği İle Nasıl Mücadele Etmeli?” başlıklı oturuma ev sahipliği yaptı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 11:49
“Sağlıklı beslenmek için bilimsel bilgi şart”

Toplumda sağlık ve beslenme alanlarında bilimsel bilginin temel alınmasını hedefleyen Sabri Ülker Vakfı, İsviçre’nin Lozan şehrinde düzenlenen 11. Dünya Bilim Gazetecileri Konferansı’nda “Bilgi Kirliliği İle Nasıl Mücadele Etmeli?” başlıklı oturuma ev sahipliği yaptı.

Sağlıklı beslenme vurgusu

Bilimsel bilginin temel alınmasının önemine dikkat çekilen oturumda sağlık ve beslenme alanında dünyadan ve Türkiye’den en iyi uygulamalar paylaşılarak bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi için yapılması gerekenler de tartışıldı.

Oturumda konuşan Sabri Ülker Vakfı Genel Müdürü Begüm Mutuş, “Türkiye’de yakın zamanda sağlık ve beslenme ile ilgili haberler incelendi ve özellikle sosyal medyada ve uydu kanallarındaki yayınlarda şok diyetler, vitaminler ve ek gıdalar konusunda son derece tehlikeli olabilecek yanlış bilgiler paylaşıldığına dikkat çekiyor” dedi.

Referans olacağız

Mutuş, şu tespitleri paylaştı: “Biz bilim kurulumuz aracılığıyla belli bir erişimin üstündeki haber ve paylaşımlarda yer alan yanlış bilgilerin doğrusunu veya sözü edilen araştırmaların yeterliliğini değerlendirip, Bilim Bunu Konuşuyor platformunda medya ve kamuoyu ile paylaşıyoruz. Türkiye’de böyle bir merkeze ihtiyaç vardı. Sağlık ve beslenme konusunda referans bir kurum olmayı hedefliyoruz. En büyük amacımız sağlıklı beslenme konusunda bilimi desteklemek, toplum sağlığı geliştirmek.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 11:49
  1. sağlık
  2. beslenme
  3. Sabri Ülker Vakfı
  4. İsviçre’nin Lozan şehri
  5. 11. Dünya Bilim Gazetecileri Konferansı
  6. Bilgi Kirliliği İle Nasıl Mücadele Etmeli?
  7. Bilimsel bilgi
  8. Sabri Ülker Vakfı Genel Müdürü Begüm Mutuş

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