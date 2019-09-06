Sağlıklı beslenme okul başarısını artırıyor

Yaz aylarının özellikle çocukların beslenmesinde ciddi bozulmaların yaşandığı, düzenin bozulduğu dönem olduğunu belirten uzmanlar, okulların açılmasıyla beraber çocukların beslenme düzenine dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, sağlıklı beslenen çocukların okulda daha başarılı olduğunu söyledi.

Kahvaltı alışkanlığının çocuklara mutlaka kazandırılması gerektiğini söyleyen Medical Park İzmir Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Sedef Temizkan, “Yapılan çalışmalar güne kahvaltıyla başlayan çocukların kahvaltı yapmayan çocuklara oranla okul başarısının daha yüksek olduğunu göstermektedir. Kahvaltı alışkanlığı olmayan çocuklarda dikkat eksikliği, performans düşüklüğü, halsizlik ve sürekli şekerli gıdaları tüketme eğilimi olduğu görülmektedir. Okula kahvaltısız giden çocuklar kantinlerde satılan sağlıksız, yoğun karbonhidratlı besinleri tüketmeye eğilim gösterecektir” dedi.

Kahvaltının öneminin ebeveynler tarafından bilindiğini de ifade eden Temizkan, “İşe yetişme telaşı, sabahın erken saatlerinde koşuşturmanın başlaması, çocuğun kahvaltı yapmayı reddetmesi gibi sorunlar ailelerin bunu göz ardı etmesine neden olabilmektedir. Unutmamak gerekir ki kahvaltı etmek bir alışkanlıktır. Çocuğumuz bunu reddetse dahi her gün kahvaltı sofrasına oturup hep beraber kahvaltı etmek çocuğumuzun bunu alışkanlık haline getirmesine yardımcı olacaktır” diye konuştu.

Beslenme alışkanlığı

Çocuklar için öğün planlaması yaparken besin çeşitliliğine dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Temizkan, “Okul çağı başta fiziksel büyüme ve gelişmenin arttığı, kemik oluşumunun hızlandığı, yaşam boyu sürecek davranışların kazanıldığı, beslenmeye bağlı ortaya çıkabilecek bazı kronik hastalıkların temelinin atıldığı bir dönemdir. Sağlıksız beslenen çocuklarda büyüme gelişmede gerileme, aşırı zayıflık ya da şişmanlık, anemiler, bağışıklığın düşmesi, küçük yaşlarda diyabet, vitamin yetersizlikleri görülebilmektedir. Tek bir besine ağırlık vermek vitamin ve mineral düşüklüğüne sebep olmaktadır” dedi.

Beslenme çantasında neler olmalı?

Kahvaltı kadar önemli olan diğer bir detayın ise beslenme çantası hazırlamak olduğunu söyleyen Temizkan, “Beslenme çantası hazırlarken süt ve süt ürünleri, lif içeriği zengin sebzeler ve protein grubunun olmasına mutlaka dikkat edilmelidir. Yoğun karbonhidratlı ve aşırı yağlı besinler çocuklarımızın boş enerji almasına neden olacaktır. Temel ihtiyaçlardan birisi olan kalsiyum için ve sağlıklı bir bağırsak florası için günde mutlaka 2-3 porsiyon yoğurt, ayran gibi fermente süt ürünlerine beslenmede yer verilmelidir. Aralarda acıkma ihtimaline karşı çiğ olarak ceviz, badem gibi yağlı tohumlar beslenme çantasına eklenebilir. Bunun yanında taze meyve de porsiyona dikkat edilerek beslenme çantasına eklenebilir. Böylece acıkan çocuğumuzun sağlıksız olan abur cuburları yemesini büyük oranda engellemiş oluruz” şeklinde konuştu.

Esansiyel yağ asidi olan Omega-3 çocuklarda zihinsel gelişim ve okul performansı için çok önemli olduğun belirten Temizkan, “Yeterli Omega-3 alımı için mutlaka haftada 1-2 kez balık ve gün içinde aralarda çiğ olarak ceviz-badem gibi yağlı tohumlar tüketilmelidir” dedi.