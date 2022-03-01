Sağlıklı beslenme çantası nasıl hazırlanır? Beslenme çantası için pratik tarifler
Çocukların yeterli ve dengeli beslenmelerini sağlamak gerekir. İçeriğimizde beslenme çantası için besleyici ve pratik tarifler...
Hem hazırlarken sizi yormayacak hem okula gidiş eve dönüş sürecinde onları zinde tutacak tarifler!
Beslenme çantası için örnek menüler
- Taze sıkılmış meyve suları, ev yapımı mercimekli tam buğday poğaça, kuruyemişler.
- Ayran, simit, mevsim sebzeleri (havuç, biber, salatalık vb.).
- Peynirli sandviç, meyve, kuruyemişler.
- Sebzeli krep, ayran, meyve.
- Ekmek arası köfte içine sebzelerle, ayran veya taze sıkılmış meyve suyu.
Beslenme elbette sağlıklı gıdaların tercih edilmesi ile mümkündür. Kolay bozulan ve kokuya neden olan gıdalardan muhakkak kaçınmak gerekir. Evdeki beslenme düzenini bozmak hiçbir annenin istemediği bir durumdur. Bunun için ev yapımı sağlıklı gıdaların içinde bulunduğu beslenme çantaları ile içiniz rahat olacaktır. Öyleyse, beslenme çantası için bazı fikir ve tariflere yer verdiğimiz haberimize gelin daha yakından bakalım.
Beslenme çantası için pratik tarifler
Lavaş Sandviç
Malzemeler
• Lavaş ekmeği
• Beyaz peynir
• Domates
• Salatalık
• Yeşilbiber
• Zeytinyağı
• Tuz
Hazırlanışı
İç malzemesini hazırlamak için domates, salatalık ve biberleri ince ince doğrayın. Beyaz peynirleri de küp küp doğradıktan sonra hafif zeytinyağı ve tuz ilavesi ile harmanlayın. Malzemeleri lavaşın içine yerleştirdikten sonra rulo olacak şekilde sarın. İsterseniz içine ton balığı ya da tavuk eti ekleyerek hem sandviçi zenginleştirebilir hem de besleyiciliğini arttırabilirsiniz.
Patatesli Muffin Tarifi
Malzemeler
• 1 adet patates
• 1 adet yumurta
• 2 kibrit kutusu kadar beyaz peynir
• 1 buçuk su bardağı süt
• 1 su bardağı un
• 2 dal maydanoz
• 3 dal dereotu
• 1 paket kabartma tozu
• Tuz
Hazırlanışı
Patatesleri soyun ve incecik doğrayın. Karıştırma kabının içine maydanoz, dereotu ve peynirleri de ekleyin. Ardından süt, yumurta, kabartma tozu, tuz ve unu ekleyip iyice karıştırın. Karışımı muffin kaplarına döküp 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin.
Zeytinli-Peynirli Pankek Tarifi
Malzemeler
• 2 yumurta
• 1 su bardağı süt
• 100 gram zeytin
• 100 gram beyaz peynir
• 1 tuta maydanoz
• 3 yemek kaşığı sıvıyağ
• 1 çay kaşığı tuz
• 1,5 su bardağı un
• 1 paket kabartma tozu
Hazırlanışı
Bir karıştırma kabının içine yumurtaları kırıp; yağ, süt, sıvıyağ, peynir, zeytin ve maydanozları ekleyin. Daha sonra un ve kabarma tozunu ekleyerek kek hamurundan daha kıvamlı bir hamur elde edin. Hafif yağlanan tavaya 1 yemek kaşığı hamurdan döküp ön kısmı göz göz olana dek pişirin.