Sağlıkçıların yüzde 40’ı İslam düşmanı saldırılara uğruyor

Münübe Yılmaz

İngiltere’de, Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Hizmeti’ndeki Müslüman personelin karşılaştığı İslamofobi ve ırkçılığın şok edici boyutu bir araştırmayla ortaya konuldu. Müslüman Doktorlar Derneği ve The Grey Area tarafından ortaklaşa yürütülen ve yüzlerce Müslüman sağlık çalışanının katıldığı anketten, İngiltere’deki sağlık sisteminde ayrımcılık, ırkçılık ve İslamofobinin had safhaya ulaştığı sonucu çıktı. Sonuçları geçtiğimiz günlerde yayınlanan araştırmada, "Müslüman sağlık uzmanlarına iş yerinde hem meslektaşlarının hem de hastalarının önyargılı davrandığı, neredeyse her 10 Müslüman sağlık görevlisinden 4’ünün inançları sebebiyle meslektaşları tarafından sözlü tacize uğradığı belirtildi. Araştırmada ayrıca, Müslüman sağlık personelinin çoğunluğunun ötekileştirme tehdidi yaşadığı, üçte ikisinin de iş yerinde endişelerini dile getirmek konusunda kendilerini rahat hissetmedikleri ifade edildi. Araştırmacılar, doğrudan istismarın yanı sıra, Müslümanların kariyerlerinde ilerlemelerinin önüne çeşitli engeller çıkartıldığını da aktardı.

Hastalık izni bile kullandırtmıyorlar

Söz konusu araştırmada, Müslüman sağlık personelinin neredeyse yarısının mesleklerinden ayrılmayı düşündüğü belirtilirken, ismi gizli tutulan bir anket katılımcısının “Üç yıl içinde sıfır gün hastalık iznim vardı. Bir gün hastalandım ve bir arkadaşım bana ‘Patron da dahil olmak üzere, herkes burada senin numara yaptığını söylüyor’ dedi. Bu yüzden hazır olmamama rağmen ertesi gün işe geri döndüm” şeklindeki sözlerine yer verildi. Araştırmada bir diğer anket katılımcısının “Müslüman olduğum için güvenilir olmadığımı doğrudan hastalardan duydum” dediği de aktarıldı.