İBB'de ikramiye krizi patlak verdi! Bem-Bir-Sen üyeleri meydanlara indi!

Saraçhane'deki İBB Başkanlık binasının önünde bir araya gelen sendika üyeleri, "Üşüyoruz, ikramiyelerimiz kesilmesin" yazılı pankart taşıyıp slogan atarak İBB'yi protesto etti.

Grup adına basın açıklaması yapan Bem-Bir-Sen İstanbul İl Başkanı ve İstanbul 9 No'lu İtfaiye Şube Başkanı Hasan Karakaş, bugün ikramiyelerinin kesilmesi nedeniyle Saraçhane'de olduklarını söyledi.

İBB ile 2026-2027 dönemini kapsayan Sosyal Denge Sözleşmesi görüşmelerinin yürütüldüğünü dile getiren Karakaş, bu görüşmelerde, Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ikramiyesi ve yakacak yardımı olmak üzere dört ikramiyenin kaldırılması nedeniyle beklentilerinin karşılanmadığını ve görüşmelerin anlaşmazlıkla sonuçlandığını belirtti.

Karakaş, "Buradan açıkça haykırıyoruz. İkramiye hakkımız engellenemez, sosyal denge onurumuzdur, kırmızı çizgimiz, alın terimizdir." dedi.

İBB yönetimi tarafından, Sayıştay denetimleri ve müfettiş raporları gerekçe gösterilerek bu hakların ödenemeyeceğinin ifade edildiğini hatırlatan Karakaş, Sayıştay'ın bir yasak makamı olmadığını, denetim makamı olduğunu, denetim raporlarının, yıllardır ödenen ve sözleşmelerle kazanılmış hakların ortadan kaldırılmasının gerekçesi olamayacağını kaydetti.

Karakaş, "İBB yönetimine ve yetkililere sesleniyoruz. Memurun sabrı tükendi, emeğin karşılığı verilsin. Talebimiz açıktır ve nettir. Sosyal denge tazminatı yüzde 120 net olarak ödenmeli, Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ikramiyesi ve yakacak yardımı korunmalıdır. Bu ödemeler birer ayrıcalık değil, emeğin karşılığı ve kazanılmış haklardır. Bu hakların kaldırılması, kamu çalışanlarının ekonomik koşullarını daha da ağırlaştıracak ve çalışma barışını bozacaktır." ifadelerini kullandı.

Talepleri karşılanmadığı sürece, yasal ve demokratik çerçevede eylemlerine devam edeceklerini açıklayan Karakaş, haklarını alana kadar mücadelelerinin süreceğini belirtti.