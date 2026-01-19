Uzmanı paylaştı: Hamileler için kış gribi uyarısı... Erken doğum riski olabilir

Hamilelikte grip, çoğu zaman hafif seyretse de anne adayımızın bağışıklık sisteminin fizyolojik olarak baskılanmış olmasından dolayı daha dikkat etmesi gerekiyor. Grip, özellikle yüksek ateş ve ağır solunum yolu bulguları ile seyrettiğinde annemiz için ciddi riskler oluşturabiliyor. Elbette bebek de dolaylı olarak etkileniyor. Yüksek ateş, sıvı kaybı, solunum sıkıntısı gibi durumlara yol açtığında erken doğum, düşük doğum ağırlığı ve nadiren erken dönemlerde düşük riski ne yazık ki artıyor. Genellikle sadece grip değil hamilelikte karşılaşılabilecek tüm hastalıklara 1. trimesterde daha hassas olunmalı. Çünkü yüksek ateş özellikle bu dönemde oluşursa bebekteki organ gelişimi devam ettiği için ateşin hızlı kontrol altına alınması gerekir. 2. trimester ise hamileliğin sevimli dönemi olarak nitelendirilir. Genellikle daha rahat geçirilir ancak ihmal edilmemeli, hastalıktan korunmalıdır. 3. trimesterda sona doğru yaklaşan annemizde solunum kapasitesi büyüyen bebekle birlikte azaldığı için grip daha ağır seyredebilir, hastaneye yatış riski artabilir. Özetle, her trimesterde dikkatli olunmalı, ancak ilk ve son trimesterlerde daha yakın takip gereklidir. Gripten korunma, hamilelikte tedaviden çok daha önemlidir. Her sene tartışılan grip aşısı hamilelikte güvenle uygulanabilir. Bunun için en uygun dönem genellikle 2. ve 3. trimester. Riskli durumlarda doktor önerisiyle daha erken de yapılabilir. Aşı, sadece anneyi değil, doğumdan sonra bebeği de ilk aylarda korur. Pandemiyle birlikte hayatımıza giren maske ve sosyal mesafe kavramı aslında çıkmamalı. Hastalıklardan korunmanın en başlıca yolları arasında bunlar geliyor. Kapalı ve kalabalık ortamlarda maske kullanımı özellikle kış aylarında etkili bir korunma yöntemi. Mümkünse hasta kişilerle yakın temastan kaçınılmalılar. Elbette el hijyeni de en temel korunma yöntemleri arasında yer alıyor. Eller sık sık sabun ve suyla yıkanmalı, mümkün olmadığında alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Sağlıklı yaşamın vazgeçilmez üçlüsü; yeterli uyku, dengeli beslenme, bol sıvı tüketimi. Bağışıklık sistemini desteklediği için hamilelikte ekstra dikkat edilmeli. Gripte görülebilen ve genellikle hafif seyirli, evde atlatılabilen belirtiler olan burun akıntısı, boğaz ağrısı, hafif öksürük, halsizlik, 37,5–38 °C civarında ateş normal kabul edilir. Ancak * 38 °C ve üzeri ateşin düşmemesi * Şiddetli ve artan öksürük * Nefes darlığı, göğüs ağrısı * Şiddetli halsizlik, beslenememe * 24 saatten uzun süren kusma * Bebeğin hareketlerinde azalma * Ateş düşürücüye rağmen ateşin kontrol altına alınamaması derhal en yakın hastaneye gidilmesi gereken durumlardır. Unutmayın ki bu durumlar, grip dışında başka bir enfeksiyon veya komplikasyon geliştiğinin göstergesi de olabilir. Kısacası hamilelikte hiç bir belirti hafife alınmamalı takip edilerek aksiyon alınmalıdır. İlk olarak ateşi kontrol altına almak, anne adayını rahatlatmak ve komplikasyonları önlemek tedavinin başıdır. Bol sıvı alımı, dinlenme, oda havasının nemlendirilmesi, doktor önerisiyle parasetamol içeren ateş düşürücüler güvenli sayılır. Ne yazık ki ülkemizde kendi bildiği yöntemleri uygulayan kişilerin sayısı az değil. Özellikle doktor önerisi olmadan ilaç kullanımı çok tehlikeli sonuçlara yol açabilir