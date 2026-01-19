  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD'de Almanya hükümetinin tutumu sonucu büyük düşüş yaşanıyor! İlan etti Uzmanı paylaştı: Hamileler için kış gribi uyarısı... Erken doğum riski olabilir Göz gözü görmedi! Tarihi yapılar beyaz örtüyle kaplandı Türkiye ve dost ülke Özbekistan arasında askeri anlaşma! İki ülke arasında yeni dönem başlıyor!
Kadın - Aile
5
Yeniakit Publisher
Uzmanı paylaştı: Hamileler için kış gribi uyarısı... Erken doğum riski olabilir
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Uzmanı paylaştı: Hamileler için kış gribi uyarısı... Erken doğum riski olabilir

Kar yağışı yurt genelinde devam ederken kış aylarında hamilelikte gribin anne ve bebek üzerindeki etkilerini, riskli dönemleri ve korunma yollarını paylaştı.

#1
Foto - Uzmanı paylaştı: Hamileler için kış gribi uyarısı... Erken doğum riski olabilir

Kış aylarında artış gösteren grip ve solunum yolu enfeksiyonları, hamileler için daha yakından takip edilmesi gereken sağlık sorunları arasında yer alıyor. Merve Kantarcı Çulha'nın sorularını yanıtlayan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Burak Özköse, hamilelikte gribin anne ve bebek üzerindeki etkilerini, riskli dönemleri ve korunma yollarını anlattı. İşte hamileler için kış gribi rehberi…

#2
Foto - Uzmanı paylaştı: Hamileler için kış gribi uyarısı... Erken doğum riski olabilir

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte grip ve benzeri salgın hastalıklar yeniden gündeme gelirken, hamileler bu dönemde risk grupları arasında yer alıyor. Bağışıklık sisteminin fizyolojik olarak baskılanması nedeniyle hamilelikte grip, çoğu zaman hafif seyretse de bazı durumlarda anne ve bebek açısından ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Merve Kantarcı Çulha'nın sorularını yanıtlayan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Burak Özköse, hamilelikte gribin etkilerinin trimesterlere göre değişebildiğine dikkat çekerek, özellikle yüksek ateş ve solunum yolu bulgularının yakından izlenmesi gerektiğini vurguluyor. Özköse'ye göre, erken doğum, düşük doğum ağırlığı ve nadiren düşük riski gibi olumsuzluklar, ağır seyreden grip vakalarında artış gösterebiliyor.

#3
Foto - Uzmanı paylaştı: Hamileler için kış gribi uyarısı... Erken doğum riski olabilir

Merve Kantarcı Çulha'nın sorularını yanıtlayan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Burak Özköse, hamilelikte gribin etkilerinin trimesterlere göre değişebildiğine dikkat çekerek, özellikle yüksek ateş ve solunum yolu bulgularının yakından izlenmesi gerektiğini vurguluyor. Özköse'ye göre, erken doğum, düşük doğum ağırlığı ve nadiren düşük riski gibi olumsuzluklar, ağır seyreden grip vakalarında artış gösterebiliyor. Hamilelikte grip, çoğu zaman hafif seyretse de anne adayımızın bağışıklık sisteminin fizyolojik olarak baskılanmış olmasından dolayı daha dikkat etmesi gerekiyor. Grip, özellikle yüksek ateş ve ağır solunum yolu bulguları ile seyrettiğinde annemiz için ciddi riskler oluşturabiliyor. Elbette bebek de dolaylı olarak etkileniyor. Yüksek ateş, sıvı kaybı, solunum sıkıntısı gibi durumlara yol açtığında erken doğum, düşük doğum ağırlığı ve nadiren erken dönemlerde düşük riski ne yazık ki artıyor. Genellikle sadece grip değil hamilelikte karşılaşılabilecek tüm hastalıklara 1. trimesterde daha hassas olunmalı. Çünkü yüksek ateş özellikle bu dönemde oluşursa bebekteki organ gelişimi devam ettiği için ateşin hızlı kontrol altına alınması gerekir. 2. trimester ise hamileliğin sevimli dönemi olarak nitelendirilir. Genellikle daha rahat geçirilir ancak ihmal edilmemeli, hastalıktan korunmalıdır. 3. trimesterda sona doğru yaklaşan annemizde solunum kapasitesi büyüyen bebekle birlikte azaldığı için grip daha ağır seyredebilir, hastaneye yatış riski artabilir. Özetle, her trimesterde dikkatli olunmalı, ancak ilk ve son trimesterlerde daha yakın takip gereklidir.

#4
Foto - Uzmanı paylaştı: Hamileler için kış gribi uyarısı... Erken doğum riski olabilir

Hamilelikte grip, çoğu zaman hafif seyretse de anne adayımızın bağışıklık sisteminin fizyolojik olarak baskılanmış olmasından dolayı daha dikkat etmesi gerekiyor. Grip, özellikle yüksek ateş ve ağır solunum yolu bulguları ile seyrettiğinde annemiz için ciddi riskler oluşturabiliyor. Elbette bebek de dolaylı olarak etkileniyor. Yüksek ateş, sıvı kaybı, solunum sıkıntısı gibi durumlara yol açtığında erken doğum, düşük doğum ağırlığı ve nadiren erken dönemlerde düşük riski ne yazık ki artıyor. Genellikle sadece grip değil hamilelikte karşılaşılabilecek tüm hastalıklara 1. trimesterde daha hassas olunmalı. Çünkü yüksek ateş özellikle bu dönemde oluşursa bebekteki organ gelişimi devam ettiği için ateşin hızlı kontrol altına alınması gerekir. 2. trimester ise hamileliğin sevimli dönemi olarak nitelendirilir. Genellikle daha rahat geçirilir ancak ihmal edilmemeli, hastalıktan korunmalıdır. 3. trimesterda sona doğru yaklaşan annemizde solunum kapasitesi büyüyen bebekle birlikte azaldığı için grip daha ağır seyredebilir, hastaneye yatış riski artabilir. Özetle, her trimesterde dikkatli olunmalı, ancak ilk ve son trimesterlerde daha yakın takip gereklidir. Gripten korunma, hamilelikte tedaviden çok daha önemlidir. Her sene tartışılan grip aşısı hamilelikte güvenle uygulanabilir. Bunun için en uygun dönem genellikle 2. ve 3. trimester. Riskli durumlarda doktor önerisiyle daha erken de yapılabilir. Aşı, sadece anneyi değil, doğumdan sonra bebeği de ilk aylarda korur. Pandemiyle birlikte hayatımıza giren maske ve sosyal mesafe kavramı aslında çıkmamalı. Hastalıklardan korunmanın en başlıca yolları arasında bunlar geliyor. Kapalı ve kalabalık ortamlarda maske kullanımı özellikle kış aylarında etkili bir korunma yöntemi. Mümkünse hasta kişilerle yakın temastan kaçınılmalılar. Elbette el hijyeni de en temel korunma yöntemleri arasında yer alıyor. Eller sık sık sabun ve suyla yıkanmalı, mümkün olmadığında alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Sağlıklı yaşamın vazgeçilmez üçlüsü; yeterli uyku, dengeli beslenme, bol sıvı tüketimi. Bağışıklık sistemini desteklediği için hamilelikte ekstra dikkat edilmeli. Gripte görülebilen ve genellikle hafif seyirli, evde atlatılabilen belirtiler olan burun akıntısı, boğaz ağrısı, hafif öksürük, halsizlik, 37,5–38 °C civarında ateş normal kabul edilir. Ancak * 38 °C ve üzeri ateşin düşmemesi * Şiddetli ve artan öksürük * Nefes darlığı, göğüs ağrısı * Şiddetli halsizlik, beslenememe * 24 saatten uzun süren kusma * Bebeğin hareketlerinde azalma * Ateş düşürücüye rağmen ateşin kontrol altına alınamaması derhal en yakın hastaneye gidilmesi gereken durumlardır. Unutmayın ki bu durumlar, grip dışında başka bir enfeksiyon veya komplikasyon geliştiğinin göstergesi de olabilir. Kısacası hamilelikte hiç bir belirti hafife alınmamalı takip edilerek aksiyon alınmalıdır. İlk olarak ateşi kontrol altına almak, anne adayını rahatlatmak ve komplikasyonları önlemek tedavinin başıdır. Bol sıvı alımı, dinlenme, oda havasının nemlendirilmesi, doktor önerisiyle parasetamol içeren ateş düşürücüler güvenli sayılır. Ne yazık ki ülkemizde kendi bildiği yöntemleri uygulayan kişilerin sayısı az değil. Özellikle doktor önerisi olmadan ilaç kullanımı çok tehlikeli sonuçlara yol açabilir

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
YPG gibi o da darmadağın oldu: Çuvallama uzmanı Hüsnü yine fena çuvalladı!
Gündem

YPG gibi o da darmadağın oldu: Çuvallama uzmanı Hüsnü yine fena çuvalladı!

2011 yılında "Suriye'de kesinlikle bir iç savaş çıkmaz, rahat olun" diyerek fena şekilde çuvallayan sözde Orta Doğu ve Suriye Uzmanı Hüsnü M..
Üstad Kadir Mısıroğlu’nun PYD yorumu yeniden gündem oldu
Gündem

Üstad Kadir Mısıroğlu’nun PYD yorumu yeniden gündem oldu

Suriye Ordusu'nun terör örgütü YPG/SDG'ye yaşattığı ağır mağlubiyetin ardından, üstad Kadir Mısıroğlu'nun yıllar önce yaptığı konuşma yenide..
Git bir kenarda geber! YPG/SDG'nin Suriye'de temizlenmesinde bile Türkiye’yi suçlayan FETÖ’cü, gazeteciyi sinirlendirdi
Gündem

Git bir kenarda geber! YPG/SDG'nin Suriye'de temizlenmesinde bile Türkiye’yi suçlayan FETÖ’cü, gazeteciyi sinirlendirdi

Suriye hükümetinin YPG/SDG'den kurtardığı bölgelere en güçlü itirazlar biri FETÖ’cülerden geldi. FETÖ’den kapatılan eski Taraf yazarı Prof. ..
Yeniden Refah Partisi'nden Suriye açıklaması
Gündem

Yeniden Refah Partisi'nden Suriye açıklaması

Açıklamalarda bulunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, “Suriye'de dün varılan mutabakatı olumlu bir seyir olarak de..
Köşeye sıkışan teröristler halka ateş açtı! Ölüler var
Gündem

Köşeye sıkışan teröristler halka ateş açtı! Ölüler var

Terör örgütü YPG/SDG Rakka’dan temizlendi. Örgütün bölgeden çekilmesiyle birlikte, il merkezinde kalan birkaç terörist köşeye sıkışında halk..
Trump’ın son çıkışı Pezeşkiyan’ı küplere bindirdi! "Bu İran’a topyekûn savaş ilanıdır"
Dünya

Trump’ın son çıkışı Pezeşkiyan’ı küplere bindirdi! “Bu İran’a topyekûn savaş ilanıdır”

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'e yönelik hakaretamiz açıklamalarının ardından İran Cumhurbaşkanı Mesud ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23