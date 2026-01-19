  • İSTANBUL
Aktüel Ses getiren belgesel! Maskeler düştü LGBT’li sapkınlar kudurdu
Aktüel

Ses getiren belgesel! Maskeler düştü LGBT’li sapkınlar kudurdu

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Küresel şer odaklarının "özgürlük" yalanıyla pazarladığı LGBT sapkınlığı, TRT’nin tarihi vesika niteliğindeki "Gökkuşağı Faşizmi" belgeseliyle köşeye sıkıştı. Bilimsel gerçekleri saptırarak genç nesilleri zehirleyen sapkın lobiler, genetik yalanlarının deşifre edilmesiyle büyük bir panik yaşayarak sansür operasyonlarına sarıldı.

TRT’nin uluslararası dijital platformu Tabii’de yayınlanan “Gökkuşağı Faşizmi” adlı belgesel LGBT’li sapkınları kudurttu. 18 Ocak 2026’da izleyici karşısına çıkan belgeselde, LGBT sapkınlarının dünyadaki işleyişini ve ideolojik hedeflerini sarsıcı bir dille ekrana taşındı. "Özgürlük" maskesi altında yürütülen faaliyetlerin aile kurumuna ve çocukların geleceğine yönelik sistematik bir saldırı olduğu ıspatlandı.

Belgeselin deşifre ettiği LGPT’li sapkınların, gerçek yüzünü hemen gösterdi. Yıllardır sinema, moda ve sosyal medya üzerinden yürütülen ideolojik kuşatma, bu dev yapımla en ağır darbesini aldı.  Belgeselde konuşan uzmanlar, sapkın eğilimlerin doğuştan gelen bir kod değil, sistematik yönlendirmeler ve psikolojik süreçlerin ürünü olduğunu somut verilerle kanıtladı. Bu durum, "böyle doğdum" savunmasıyla meşruiyet devşirmeye çalışan lobilerin argümanlarını tamamen çürüttü.

"Gökkuşağı Faşizmi" adlı belgeselde, sapkınlığın genetik bir temeli olduğu iddiası uluslararası çapta uzmanlarca yerle bir edilirken, "Biri eşcinsel yapan tek bir gen bile yoktur" tespiti lobilerin elindeki en büyük "bilimsel" yalanı patlatılmış oldu. Bu durumdan rahatsız olan sapkın odaklar, organize bir şekilde belgeselin YouTube yayınını kaldırmak için dijital saldırıya geçti.

LGBT sapkınları, belgeselin geniş kitlelere ulaşmasını engellemek için teknoloji devlerine şikayet yağdırdı. Ancak bu baskı, belgeselin ne kadar haklı bir noktaya parmak bastığını bir kez daha tescilledi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Murat

Özellikle sorum şudur saadetli olup elhamdülillah cehapeye kazandırdık iş birliği yaptık adamların adayını genel merkez de evliya ilan etmedik sadece seyyid vb tüm ünvanları layık gördük şimdide kucak dansının diyeti geldi bu konuda tepki gösteriyoruz sadece bu nedenden cehape ile işbirliği yapmayacağız iktidarla zaten yapmıyoruz ve yapmayacağız diyecek kadar yürek şeref ve haysiyet bekliyoruz yrp ninde aynı duruşa sahip olmasını bekliyoruz o yürek varsa hani bakın bunu yapın hele birde birleşin iktidarın yanlişlarını haykırın din düşmanı cehapeyede yağdırın ve eylemlerimiz de bunlarla uyumlı olsun bakın oyunuz nasıl katlanarak artıyor ama iş bu halde devam ederseniz kucak dansından yiyeceğiniz sövgülere de bazır olun kulaklarınız çok çınlayacak mevzu bu kadar basit seçim sizin

isimleri nedir acaba

isimleri kürt arap laz gürcü olsada coğu yahudi ermeni rum olanlardan cıkıyor
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
