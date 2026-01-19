TRT’nin uluslararası dijital platformu Tabii’de yayınlanan “Gökkuşağı Faşizmi” adlı belgesel LGBT’li sapkınları kudurttu. 18 Ocak 2026’da izleyici karşısına çıkan belgeselde, LGBT sapkınlarının dünyadaki işleyişini ve ideolojik hedeflerini sarsıcı bir dille ekrana taşındı. "Özgürlük" maskesi altında yürütülen faaliyetlerin aile kurumuna ve çocukların geleceğine yönelik sistematik bir saldırı olduğu ıspatlandı.

Belgeselin deşifre ettiği LGPT’li sapkınların, gerçek yüzünü hemen gösterdi. Yıllardır sinema, moda ve sosyal medya üzerinden yürütülen ideolojik kuşatma, bu dev yapımla en ağır darbesini aldı. Belgeselde konuşan uzmanlar, sapkın eğilimlerin doğuştan gelen bir kod değil, sistematik yönlendirmeler ve psikolojik süreçlerin ürünü olduğunu somut verilerle kanıtladı. Bu durum, "böyle doğdum" savunmasıyla meşruiyet devşirmeye çalışan lobilerin argümanlarını tamamen çürüttü.

"Gökkuşağı Faşizmi" adlı belgeselde, sapkınlığın genetik bir temeli olduğu iddiası uluslararası çapta uzmanlarca yerle bir edilirken, "Biri eşcinsel yapan tek bir gen bile yoktur" tespiti lobilerin elindeki en büyük "bilimsel" yalanı patlatılmış oldu. Bu durumdan rahatsız olan sapkın odaklar, organize bir şekilde belgeselin YouTube yayınını kaldırmak için dijital saldırıya geçti.

LGBT sapkınları, belgeselin geniş kitlelere ulaşmasını engellemek için teknoloji devlerine şikayet yağdırdı. Ancak bu baskı, belgeselin ne kadar haklı bir noktaya parmak bastığını bir kez daha tescilledi.