Rakka halkı teröristlerin heykellerini paramparça etti
Terör örgütü YPG/SDG'nin diktatör, zalim yöneticilerinin tüm heykelleri, Suriye Ordusu'nun terörden arındırdığı Rakka'da bir bir yıkılıyor. Dünyanın dört bir yanında gündem olan görüntüler için, "Darısı tüm diktatör heykellerinin başına" yorumları yapıldı.
Suriye ordusu, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) çekildiği Rakka kentinde arama-tarama faaliyetlerini sürdürüyor.
Rakka halkı, Suriye bayraklarıyla sokaklara çıkarak, kentin kurtuluşunu kutlamaya devam ederken, SDG’ye ait semboller de kentten kaldırılıyor.
Rakka kent merkezinde, SDG’ye ait heykeller, iş makineleri ve balyozlarla yerle bir ediliyor. Heykeller arasında, terör örgütünün sözde yöneticilerini tasvir eden taş yığınları da yer alıyor.
Görüntüler kısa sürede dünya gündemine oturdu.
Gündem
Emekli Amiral Türker Ertürk ve Emekli General Naim Babüroğlu: Şam'ın Zaferiyle Rezil Oldular! "YPG Savunuculuğu" ve Suriye Bölünme Tahminleri çöp oldu