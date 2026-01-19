Siyonist’in karın ağrısı: Türk askeri Gazze'ye girerse bir daha asla çıkaramayız!

İsrail’deki Türkiyeliler Birliği üyesi ve Türkiye vatandaşı yahudi gazeteci Dean Shmuel Elmas, Türkiye’nin Gazze görev gücüne asla alınmamasını, İsrail’in bu konuda gelen teklifleri şartlar ne olursa olsun kabul etmemesi gerektiğini söyledi. Katıldığı programdaki tavırlarıyla Türkiye korkusunu her halinden belli eden Siyonist, şunları söyledi:

“Sadece bir günlüğüne 1000 Türk askerine Gazze’ye giriş izni verilse dahi kimse onları bir daha oradan çıkaramaz. 20 yıl da geçse çıkmazlar. Ne olacak? Kamera karşısında söylüyorum. Hiç sıkıntı yok. Bu geri dönüşü olmayan bir zarardır. Türk askeri Gazze’ye girerse bir daha asla çıkmaz! Ve bu durum tersine asla gire dönmez. İsrail bu teklifi ne olursa olsun kabul etmemelidir. Şartlar, koşullar ne olursa olsun!”