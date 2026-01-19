  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem Siyonist’in karın ağrısı: Türk askeri Gazze'ye girerse bir daha asla çıkaramayız!
Gündem

Siyonist’in karın ağrısı: Türk askeri Gazze'ye girerse bir daha asla çıkaramayız!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye vatandaşı da olan yahudi gazeteci Dean Shmuel Elmas, Türkiye’nin Gazze görev gücüne alınmamasını istedi. Türk vatandaşı olmasına rağmen katliam ordusunda da görev yapan Elmas, sadece bir günlüğüne bile bin Türk askerine Gazze’ye giriş izni verilirse, aradan 20 yıl bile geçme kimsenin onları oradan çıkaramayacağını söyleyerek karın ağrısını da belli etti.

İsrail’deki Türkiyeliler Birliği üyesi ve Türkiye vatandaşı yahudi gazeteci Dean Shmuel Elmas, Türkiye’nin Gazze görev gücüne asla alınmamasını, İsrail’in bu konuda gelen teklifleri şartlar ne olursa olsun kabul etmemesi gerektiğini söyledi. Katıldığı programdaki tavırlarıyla Türkiye korkusunu her halinden belli eden Siyonist, şunları söyledi: 

“Sadece bir günlüğüne 1000 Türk askerine Gazze’ye giriş izni verilse dahi kimse onları bir daha oradan çıkaramaz. 20 yıl da geçse çıkmazlar. Ne olacak? Kamera karşısında söylüyorum. Hiç sıkıntı yok. Bu geri dönüşü olmayan bir zarardır. Türk askeri Gazze’ye girerse bir daha asla çıkmaz! Ve bu durum tersine asla gire dönmez. İsrail bu teklifi ne olursa olsun kabul etmemelidir. Şartlar, koşullar ne olursa olsun!”

Selva

Hemde türk vatandaşıymış vatanfaşlıktan derhal çıkarılmalı bu siyonistin
