Gece kar yağışı devam eder mi? Yarın, Salı günü kar yağacak mı? Doğu Karadeniz beyaza gömülecek...

Kar yağışı İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde devam ederken, salı günü için Meteoroloji'den bir uyarı daha geldi. Peki, bugün kar yağacak mı, Yarın kar yağacak mı, yarın kar yağacak mı, gece kar yağışı devam eder mi? İstanbul'da hava nasıl olacak, İstanbul'a bu gece kar yağışı devam eder mi? Türkiye'deki en önemli konuların başında geliyor. Vatandaşlar çevrim için arama motorlarında bu gece kar yağışı devam eder mi, Yarın, Salı günü kar yağacak mı? cevapları aranıyor. İşte son durum...



İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ?

İstanbul Valiliği, kentte yağmur ve karla karışık yağmurun devam edeceğini belirterek, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Valiliğin NSosyal hesabında Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre İstanbul'da bugün aralıklı karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise akşam ve gece saatlerinde aralıklı kar yağışı beklendiği bildirildi.

Bu gece kar yağışı devam eder mi?

Kar yağışı İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde devam ederken, salı günü için Meteoroloji'den bir uyarı daha geldi. Yağışlı kütle bugün gün içerisinde doğuya doğru hareket edecek. Yarın yağış İstanbul'u terk ederek Doğu Karadeniz'e kayacak. Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğusu ve batısında kuvvetli olması bekleniyor. MGM'de yer alan İstanbul hava durumu bilgisine göre bu gece karla karışık yağmur 03.00'e kadar devam edecek. Erken saatlerde başlayan yağış kısa sürede etrafı beyaz yaptı. MGM hava durumu raporuna göre salı günü karla karışık yağmur olarak devam edeceği gözüküyor

Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, bölgede devam eden kar yağışının bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetlenerek Giresun'un doğu ilçeleri, Trabzon'un batı ve doğu kesimleri ile Rize ve Artvin'in iç ve yüksek rakımlı bölgelerinde yoğun seviyeye ulaşması öngörülüyor.

Kar yağışının 200-300 metre üzeri rakımlarda etkili olacağı ve yarın gece saatlerinde zayıflayarak sona ereceği tahmin ediliyor.

Yoğun karla birlikte ulaşımda aksamalar, çığ riski, buzlanma ve don olayları, tipi, çatı çökmesi gibi olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

