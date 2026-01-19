Tekirdağ'da lodos sonrası şaşırtan manzara
Tekirdağ’da üç gündür etkili olan kuvvetli lodos, sahil şeridinde dikkat çeken bir manzaraya yol açtı.
Tekirdağ’da kuvvetli rüzgarın etkisiyle sahilin bazı bölümleri kırmızı yosunla kaplandı. Kentte 3 gündür etkili olan lodosla oluşan dalgalar, yosun ve atıkları kıyıya sürükledi. Sahildeki bazı alanlarda kırmızı yosun birikti.
“Kirlilik işareti değil”
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, yosunların rüzgarla kıyıda biriktiğini söyledi. Durumun kirlilik ifade etmediğini belirten Tecer, yosunların kötü görüntü ve kokuya neden olduğunu dile getirdi.
