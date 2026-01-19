  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
AK Parti’den CHP’li Toroslar Belediyesi’ne tepki: “Kırsal mahalle kararından dönün” YPG/SDG temizliğinin ardından Cumhurbaşkanının 11 yıl önceki sözünü hatırlattı: Ne dediyse o! Dünyaya Erdoğan yön veriyor Üstad Kadir Mısıroğlu’nun PYD yorumu yeniden gündem oldu Mazlum Abdi'den tarihi itiraf! "Yeni Suriye'ye" giden süreç! Her şey o 44 saatte şekillendi Trump, Norveç'e mektup yazdı: Madem Nobel’i bana vermediniz ben de Grönland’ı alıyorum Onlarca kadın ve çocuk kurtarıldı! YPG zulmüne Suriye ordusu freni Emekli Amiral Türker Ertürk ve Emekli General Naim Babüroğlu: Şam'ın Zaferiyle Rezil Oldular! "YPG Savunuculuğu" ve Suriye Bölünme Tahminleri çöp oldu Yıllardır terör örgütünün işgali altındaydı Suyun kontrolü Şam'da Nedim Şener Suriye'de 24 saatte haritanın nasıl değiştiği yazdı: Türkiye aşiretleri organize etti! YPG/SDG’nin temizlenmesi için tek Besmele yetti
Gündem Git bir kenarda geber! YPG/SDG'nin Suriye'de temizlenmesinde bile Türkiye’yi suçlayan FETÖ’cü, gazeteciyi sinirlendirdi
Gündem

Git bir kenarda geber! YPG/SDG'nin Suriye'de temizlenmesinde bile Türkiye’yi suçlayan FETÖ’cü, gazeteciyi sinirlendirdi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Git bir kenarda geber! YPG/SDG'nin Suriye'de temizlenmesinde bile Türkiye’yi suçlayan FETÖ’cü, gazeteciyi sinirlendirdi

Suriye hükümetinin YPG/SDG'den kurtardığı bölgelere en güçlü itirazlar biri FETÖ’cülerden geldi. FETÖ’den kapatılan eski Taraf yazarı Prof. Dr. Cengiz Aktar'ın, Suriye’de YPG terörünün işgal ettiği topraklardan sürülmesinin Türkiye’nin suçu olduğunu belirterek "ABD, Kürtleri yine sattı. Suriye'de Türk-Kürt savaşı kapıda" çıkışı gazeteci Mehmet Çek'i sinirlendirdi. Çek, “Bir defa olsun Türkiye hakkında hayırlı bir kelam duyamazsınız bunlardan. Çıkmaz. Halbuki yaşını başını da aldın artık bir frene bas, git bir kenarda geber" dedi.

Barzani'nin kanalı Rudaw’a konuşan FETÖ’cü akademisyen-yazar Prof. Dr. Cengiz Aktar, Suriye’deki hareketliliğin "son derece riskli bir mecraya" girdiğini iddia etti.

FETÖ'den kapatılan Taraf gazetesinde yazarlık yapan Aktar, Şam hükümetinin, terör örgütü PKK'nın Suriye yapılanması SDG tarafından işgal edilen topraklarını kurtarması sonrası Suriye’deki iç savaşın yeniden alevleneceğini, bir "Türk-Kürt savaşı" riskinin kapıda olduğunu iddia etti.

Aktar, bölgedeki ana belirleyicinin Türkiye olduğunu savunarak, Şara liderliğindeki Suriye yönetiminin Ankara’nın kontrol ve güdümünde hareket ettiğini, Türkiye’nin “görünmeyen el” olarak SDG'nin işgal ettiği toprakları korumasını istemediğini öne sürdü.

Washington’a da eleştiri getiren Aktar, ABD’nin Kürtleri bir kez daha yalnız bıraktığını ve SDG'nin arkasında yeterince durmadığını, "ABD, Kürtleri yine sattı" sözleriyle açıkladı.

HEP TÜRKİYE’NİN KARŞISINDALAR

Gazeteci Mehmet Çek, X hesabından yaptığı paylaşımda, Aktar'ın iddialı çıkışına itiraz etti. "Herkesten kurtulsak Fetullah mektebinden geçmiş bu liberal tayfadan kurtulamıyoruz, herkes Türkiye`ye karşı düşmanlıktan vazgeçip silah bıraksa bunlar bırakmıyor" diyen Çek'in paylaşımı şöyle:

"Cengiz Bey buyurmuş ki 'Suriye'deki iç savaş tekrar canlanabilir. Türk-Kürt savaşı çıkabilir.' Sonra 'ama' diyor 'Rahat olun seferberlik ilan etti Rojava.' Yıllar içerisinde kendilerini böyle şartlamışlar: 'Türkiye’nin menfaatine olacak her şeye karşı çık', 'Türkiye’nin tezlerini haksız çıkar', 'Türkiye`yi karala.' Bozuk saat bile günde iki defa doğruyu gösterir ama bunların ağzından bir (1) defa olsun Türkiye hakkında hayırlı bir kelam duyamazsınız. Çıkmaz. Halbuki yaşını başını da aldın artık bir frene bas, git bir kenarda geber değil mi?"

PYD Eş başkanı SDG’nin sürülmesini Türkiye’ye bağladı Suriye’yi Şam değil Türkiye yönetiyor
PYD Eş başkanı SDG’nin sürülmesini Türkiye’ye bağladı Suriye’yi Şam değil Türkiye yönetiyor

Gündem

PYD Eş başkanı SDG’nin sürülmesini Türkiye’ye bağladı Suriye’yi Şam değil Türkiye yönetiyor

Suriye askeri, SDG'li teröristi Türkçe tokatladı: Kandil’in köpekleri bunlar!
Suriye askeri, SDG'li teröristi Türkçe tokatladı: Kandil’in köpekleri bunlar!

Gündem

Suriye askeri, SDG'li teröristi Türkçe tokatladı: Kandil’in köpekleri bunlar!

Şam’ın SDG’ye sunduğu 12 maddelik yeni plan sızdı: Abdi valilik teklifini beğenmedi
Şam’ın SDG’ye sunduğu 12 maddelik yeni plan sızdı: Abdi valilik teklifini beğenmedi

Dünya

Şam’ın SDG’ye sunduğu 12 maddelik yeni plan sızdı: Abdi valilik teklifini beğenmedi

Rakka’da çevre düzenlemesi: SDG’den temizlenen kentte terörün izleri de tek tek yıkılıyor
Rakka’da çevre düzenlemesi: SDG’den temizlenen kentte terörün izleri de tek tek yıkılıyor

Dünya

Rakka’da çevre düzenlemesi: SDG’den temizlenen kentte terörün izleri de tek tek yıkılıyor

Nedim Şener Suriye'de 24 saatte haritanın nasıl değiştiği yazdı: Türkiye aşiretleri organize etti! YPG/SDG’nin temizlenmesi için tek Besmele yetti
Nedim Şener Suriye'de 24 saatte haritanın nasıl değiştiği yazdı: Türkiye aşiretleri organize etti! YPG/SDG’nin temizlenmesi için tek Besmele yetti

Gündem

Nedim Şener Suriye'de 24 saatte haritanın nasıl değiştiği yazdı: Türkiye aşiretleri organize etti! YPG/SDG’nin temizlenmesi için tek Besmele yetti

YPG/SDG temizliğinin ardından Cumhurbaşkanının 11 yıl önceki sözünü hatırlattı: Ne dediyse o! Dünyaya Erdoğan yön veriyor
YPG/SDG temizliğinin ardından Cumhurbaşkanının 11 yıl önceki sözünü hatırlattı: Ne dediyse o! Dünyaya Erdoğan yön veriyor

Gündem

YPG/SDG temizliğinin ardından Cumhurbaşkanının 11 yıl önceki sözünü hatırlattı: Ne dediyse o! Dünyaya Erdoğan yön veriyor

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Şeref

" git bir kenarda geber" Baya nazik bir ifade olmuş..!!!!
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23