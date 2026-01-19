ABD’ye karşı olanlara bakın! Emperyalist BirGün duvara tosladı

Suriye Ordusu Fırat hattında ilerleyişini hızlandırdı, Deyr Hafir başta olmak üzere bazı noktalarda YPG/SDG unsurlarının çekilmesiyle kontrol Şam yönetimine geçti. Dün Suriye Devleti ile SDG arasında “ateşkes ve entegrasyon” çerçevesinde kapsamlı bir anlaşmanın kamuoyuna yansıdı, bu çerçevede SDG’nin bazı Arap çoğunluklu vilayetlerden çekilmesi, askeri/sivil yapıların merkezi otoriteye entegre edilmesi, petrol sahaları ile hapishane ve sınır kapılarında yetkinin Şam’a devri ve yabancı PKK unsurlarının çıkarılması gibi maddeler öne çıktı. Deyr Hafir, Deyrizor ve “İkinci Kandil” olarak anılan Rakka da Şam’ın kontrolüne girdi.

Suriye’de Türkiye destekli meşru yönetimin teröristlere karşı üstünlüğü sağlaması, Türkiye’deki solcuları çıldırttı. ABD’deki aşırı sağcılarla birlikte Türkiye’deki sosyalistlerin aynı söylemleri kullanıp Ahmed eş-Şara yönetimini hedef almaları da dikkatlerden kaçmadı.

Özellikle BirGün’ün “Emperyalist destekli HTŞ’nin” birçok noktada kontrolü ele geçirdiğini ileri sürmesi kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu. Terör örgütü SDG’nin caniliklerine ses çıkarmayan BirGün’ün, meşru Suriye yönetimini “terör örgütü HTŞ” olarak lanse etmesi bu kadarına da pes dedirtti.

Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, BirGün’ün ikiyüzlülüğünü gözler önüne seren bu skandal ifadeler de masaya yatırıldı.

Şara yönetiminin emperyalist desteği aldığının iddia edilmesine tepki gösteren Karahasanoğlu, “SDG’yi eğittiği iddia edilen emperyalizmin baş aktörü Amerika değil mi? Bunu hemen herkes kabul etmiyor mu? Ulusalcı emekli generalinden başlayın bizlere kadar her birimiz şunu söylemiyor muyuz; SDG'yi eğitip, donatan onlara binlerce tır silahı veren Amerika. Şimdi geldiğimiz noktada emperyalizmin desteğini alan HTŞ, SDG’yi kovuyormuş orada.” dedi.

Birgün gazetesi, kendisini emperyalizm karşıtı gibi gösterirken, kendi yazarlarının da olduğu birçok solcunun, SDG'yi ABD'nin eğitip donattığını kabul etmesini izah etmeden, Ahmet El Şara yönetimini hedefe koyması, ilkesizlik olarak nitelendirildi.