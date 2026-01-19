  • İSTANBUL
Gündem Hadımköy'de plastik fabrikasındaki alevler dindirildi! Maddi hasar büyük!
Gündem

Hadımköy'de plastik fabrikasındaki alevler dindirildi! Maddi hasar büyük!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Hadımköy'de plastik fabrikasındaki alevler dindirildi! Maddi hasar büyük!

İstanbul Arnavutköy ilçesi Hadımköy bölgesinde faaliyet gösteren bir plastik ve plastik enjeksiyon fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin saatler süren yoğun mücadelesiyle tamamen söndürüldü.

ARNAVUTKÖY'de plastik ve plastik enjeksiyon üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın söndürüldü. Yaralananın olmadığı yangında fabrikada hasar meydana geldi.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Hadımköy Mahallesi Niyaz Sokak'ta bulunan fabrikada çıktı. Plastik ve plastik enjeksiyon üretimi üzerine faaliyet gösteren fabrikada henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi. Polis ve zabıta ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Dumanlar gökyüzünü kaplarken yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında fabrikada hasar oluştu. (DHA)

 

 

 

 

