  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yeni emeklilik sistemi nisan ayında başlıyor! Her çalışanın maaşından en az 12 bin lira kesilecek ABD İran'ı vurmayı erteledi! Ama erteleme sebebi geri adım değil! Münbiç'te kritik devir teslim! Suriye ordusu stratejik barajı ele geçirmek için düğmeye bastı! Allah sana akıl fikir versin Ruşen! Sana inananlara da! Suriye için yaptığı hesaplar çöp oldu Bahis reklamı yapan 15 hesaba erişim engeli! Her türlü kumarın kökü kazınmalı Tuzla'da korkutan alevler! Çakmak fabrikası yanıyor, ekipler seferber oldu! Ceza indirimleri çeteciliği besliyor Beyaz Saray'dan, CBS News'e “Trump'ın röportajını eksik yayınlarsanız dava açarız” Özgür ABD rezaleti! Doğu Akdeniz’de Türkiye’siz adım atılmaz Vatandaşlara açıklama bile yapmadılar! CHP’li İBB vatandaşları otobüssüz bıraktı
Dünya Çin'den uzayda gövde gösterisi! Guovang ağının yeni halkası fırlatıldı!
Dünya

Çin'den uzayda gövde gösterisi! Guovang ağının yeni halkası fırlatıldı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Çin'den uzayda gövde gösterisi! Guovang ağının yeni halkası fırlatıldı!

Çin, küresel çapta geniş bant internet hizmeti sunmak amacıyla alçak yer yörüngesinde kurduğu "Guovang" takım uydu ağını genişletmeye devam ediyor.

Xinhua'nın haberine göre, internet takım uydu ağının parçasını oluşturacak uydular, Long March-12 roketiyle Haynan Adası'ndaki ticari uzay aracı merkezinden fırlatıldı.

Uyduların Alçak Yer Yörüngesi'nde planlanan konumuna yerleştiği fırlatış, Long March roketleriyle icra edilen 626'ncı başarılı taşıma görevi oldu.

"Guovang" (ulusal ağ) takım uydu ağının parçasını oluşturacak "Hualienvang" (internet) uydularının ilk grubu, 16 Aralık 2024'te fırlatılmıştı.

2025'te Guovang ağı için 16 fırlatış yapılmış, uyduların en son grubu, 14 Ocak'ta uzaya gönderilmişti.

 

- "Guovang"

Adı Çincede "ulusal ağ" anlamına gelen Guovang, ilk kez Çin'in 2020'de Uluslararası Telekomünikasyon Birliğine (ITU) geniş bir takım uydu ağı kurmak için başvuru yapmasıyla gün yüzüne çıkmıştı.

Çin'in ABD'nin SpaceX şirketinin Starlink uydu ağına rakip küresel uydu internet ağı oluşturmayı amaçladığı proje, 2021'de ülkenin kabinesi Devlet Konseyine bağlı kurulan Çin Uydu Ağı Grubu Şirketi (China SatNet) tarafından yürütülüyor.

Çin Havacılık Uzay Bilimi ve Sanayisi Şirketinin (CASIC) ana yüklenici olduğu proje kapsamında 13 bin uydunun, Alçak Yer Yörüngesi'ne konumlandırılması planlanıyor.

 

ITU düzenlemelerine göre takım uydu ağı operatörlerinin, frekans hakkı kazanabilmeleri için bazı uydu konuşlandırma eşiklerini belirli sürelerde aşmaları şartı var.

Guovang projesi için ağın yüzde 10'unu oluşturan 1300 uydunun 2029 sonuna kadar, yüzde 50'sini oluşturan 6 bin 500 uydunun ise 2035'e kadar yörüngeye konuşlandırılması gerekiyor.

Uzaydan büyüleyen görüntü! Kuzey ışıklarını böyle kaydetti
Uzaydan büyüleyen görüntü! Kuzey ışıklarını böyle kaydetti

Dünya

Uzaydan büyüleyen görüntü! Kuzey ışıklarını böyle kaydetti

Uzay beyni değiştiriyor: Astronotların beyni yerinden kayıyor
Uzay beyni değiştiriyor: Astronotların beyni yerinden kayıyor

Teknoloji

Uzay beyni değiştiriyor: Astronotların beyni yerinden kayıyor

NASA'dan uzayda bir ilk "tıbbi tahliye"
NASA'dan uzayda bir ilk “tıbbi tahliye”

Dünya

NASA'dan uzayda bir ilk “tıbbi tahliye”

Beyinler yer değiştiriyor! Uzay yolculuğu yapan astronotların kafatasında şok değişim!
Beyinler yer değiştiriyor! Uzay yolculuğu yapan astronotların kafatasında şok değişim!

Gündem

Beyinler yer değiştiriyor! Uzay yolculuğu yapan astronotların kafatasında şok değişim!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23