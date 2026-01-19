  • İSTANBUL
Pakistan'da akşam saatleri: Sıcak samosa tercih ediliyor! Ramazan aylarının vazgeçilmezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Pakistan'da akşam saatleri: Sıcak samosa tercih ediliyor! Ramazan aylarının vazgeçilmezi

Pakistan'da akşam namazının kılınmasının ardından o saatler asıl yemekler yeniyor. Çok sayıda kişi samosa tercih ediyor....

#1
Foto - Pakistan'da akşam saatleri: Sıcak samosa tercih ediliyor! Ramazan aylarının vazgeçilmezi

Pakistan'da kaynaklardan edinilen bilgiye göre, halk özellikle ramazan sofralarında, baharatlı yemekleri ve atıştırmalıklarıyla ünlü ülkenin kendine has sokak yiyeceklerini tercih ediyor.

#2
Foto - Pakistan'da akşam saatleri: Sıcak samosa tercih ediliyor! Ramazan aylarının vazgeçilmezi

Ramazanın yarısının geride bırakıldığı ülkede vatandaşların iftariyeliklerinde en çok tercih ettiği yiyecekler arasında börek türü "samosa", sebzelerin kızartılarak hazırlandığı "pakora", "celebi" tatlısı ve "ruh afza (gül suyu)" içeceği bulunuyor. Başkent İslamabad ve başkente sınırı bulunan Ravalpindi şehrinde sokak satıcıları ve restoranlar,akşam saatlerinde samosa hazırlamaya başlıyor.

#3
Foto - Pakistan'da akşam saatleri: Sıcak samosa tercih ediliyor! Ramazan aylarının vazgeçilmezi

İftarda sıcak samosa yemek isteyenler satıcılara akın ediyor. Samosa baharatlı patates, soğan, bezelye, mercimek ve kıyılmış et (kuzu eti, sığır eti veya tavuk) gibi lezzetli dolgularla kızartılır veya fırınlanan hamur işidir.

#4
Foto - Pakistan'da akşam saatleri: Sıcak samosa tercih ediliyor! Ramazan aylarının vazgeçilmezi

Tatlı samosalar, Peşaver de dahil olmak üzere Pakistan'ın şehirlerinde de satılır; bu tatlı samosalar dolgusuzdur ve kalın şeker şurubuna batırılır.

