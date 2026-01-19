Pakistan'da akşam saatleri: Sıcak samosa tercih ediliyor! Ramazan aylarının vazgeçilmezi
Pakistan'da akşam namazının kılınmasının ardından o saatler asıl yemekler yeniyor. Çok sayıda kişi samosa tercih ediyor....
Pakistan'da kaynaklardan edinilen bilgiye göre, halk özellikle ramazan sofralarında, baharatlı yemekleri ve atıştırmalıklarıyla ünlü ülkenin kendine has sokak yiyeceklerini tercih ediyor.
Ramazanın yarısının geride bırakıldığı ülkede vatandaşların iftariyeliklerinde en çok tercih ettiği yiyecekler arasında börek türü "samosa", sebzelerin kızartılarak hazırlandığı "pakora", "celebi" tatlısı ve "ruh afza (gül suyu)" içeceği bulunuyor. Başkent İslamabad ve başkente sınırı bulunan Ravalpindi şehrinde sokak satıcıları ve restoranlar,akşam saatlerinde samosa hazırlamaya başlıyor.
İftarda sıcak samosa yemek isteyenler satıcılara akın ediyor. Samosa baharatlı patates, soğan, bezelye, mercimek ve kıyılmış et (kuzu eti, sığır eti veya tavuk) gibi lezzetli dolgularla kızartılır veya fırınlanan hamur işidir.
Tatlı samosalar, Peşaver de dahil olmak üzere Pakistan'ın şehirlerinde de satılır; bu tatlı samosalar dolgusuzdur ve kalın şeker şurubuna batırılır.
