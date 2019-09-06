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Sağlıkçılardan kadınlara seminer

Bulanık İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Bulanık Devlet Hastanesi doktorları Yoncalı beldesinde kadınlara seminer verdi.

06 Eylül 2019 Cuma 10:07
Sağlıkçılardan kadınlara seminer

Bulanık İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Bulanık Devlet Hastanesi doktorları Yoncalı beldesinde kadınlara seminer verdi.


Yoncalı Beldesi Taziye Evinde düzenlenen seminere kadınlar yoğun katılım sağladı. Seminerde Bulanık Devlet Hastanesi Enfeksiyon Uzmanı Dr. Ceren Atasoy Tahtasakal tarafından kadınlara brusella - şarbon hastalıkları konularında bilgi aktardı. Brusella ve şarbon hastalığının Türkiye ve bölgede sık rastlanan bir hastalık olduğunu ifade eden Tahtasakal, “Buradaki halkımız genellikle hayvancılıkla geçimlerini sağlıyorlar ve bu iki hastalıkta hayvanlardan veya hayvansal ürünlerden insanlara geçiyor. İnsanların bu hastalıklardan nasıl korunmaları gerektiğini öğrenmeleri lazım. Bu nedenle İlçe Sağlık Müdürlüğümüz ve Bulanık Devlet Hastanesi Başhekimliğimiz işbirliğiyle böyle bir proje başlattık. Bu anlamda bugün burada kadınlarımıza bu hastalıklardan korunmak için hangi önlemleri almaları gerektiğini, bu hastalığa yakalandıktan sonra hangi tedavi sürecinde geçecekleri gibi konularda bilgiler sunduk” dedi.


Seminerde anne sütünün önemi hakkında bilgi veren Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Zehra Deniz Çelik Kurt ise bebeğin ilk altı ayda sindirim sistemine en uygun gıdanın anne sütü olduğunu belirterek, “Anne sütü ilk altı ayda bebeğin ihtiyacının yüzde 100’ünü, 6-12’nci aylarda ihtiyacın yüzde 50’sini, 12’inci aydan itibaren de ihtiyacın yüzde 30’unu karşılıyor” dedi.


Bulanık’taki bütün annelere ulaşmayı hedeflediklerini dile getiren Kurt, “Gelecek nesiller bunlara bağlı. Eğer sağlıklı bebeklerimiz olursa; sağlıklı yetişkinlerimiz, sağlıklı toplumuz olur. Ben bu anlamda seminerimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.


Seminer, kadınların uzman doktorlara soru sormasıyla son buldu.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 10:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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