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Sağlıkçılardan 19 Mayıs koreografisi: Bedenleriyle Türk bayrağı oluşturdular

Samsun’da sağlık çalışanları, Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bedenleriyle Türk bayrağını oluşturdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 17:09:26 -
Sağlıkçılardan 19 Mayıs koreografisi: Bedenleriyle Türk bayrağı oluşturdular

Samsun’da sağlık çalışanları, Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bedenleriyle Türk bayrağını oluşturdu.


Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak basarak Mili Mücadele’yi başlatmasının 101. yıl dönümünde sağlıkçılar özel bir etkinliğe imza attı. Gazi Devlet Hastanesi bahçesinde el ele tutuşarak ay-yıldız oluşturan sağlıkçılar, hep beraber saygı duruşunda bulundu. Ardından İstiklal Marşı okudular. Türk Bayrağı şekli oluşturan sağlıkçılar havadan görüntülendi.


Sağlık çalışanları ve hastane personeliyle birlikte güzel bir etkinliğe imza attıklarını söyleyen Gazi Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Emine Sehmen, "Milli Mücadelemizin temelinin atıldığı; Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 101. yılında Gazi Devlet Hastanesi olarak 101 personelimizin katkısıyla ay-yıldızlı yerleşimle İstiklal Marşımızı seslendirdik. Bu vesileyle bu aziz vatanın uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" dedi.

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