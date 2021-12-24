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Sağlık Sağlıkçılar proje hazırlama eğitimini başarıyla tamamladı
Sağlık

Sağlıkçılar proje hazırlama eğitimini başarıyla tamamladı

Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından Manisa’da ’Proje Hazırlama, Geliştirme ve Yürütme-Ulusal ve Uluslararası Fonlar’ konusu kapsamında 4 günlük eğitim programı düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2021-12-24 19:28:29 -
Sağlıkçılar proje hazırlama eğitimini başarıyla tamamladı

Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından Manisa’da ’Proje Hazırlama, Geliştirme ve Yürütme-Ulusal ve Uluslararası Fonlar’ konusu kapsamında 4 günlük eğitim programı düzenlendi. Eğitimi başarıyla tamamlayan sağlıkçılara sertifikaları düzenlenen törenle takdim edildi.

Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Azmi Ekmen tarafından planlanan eğitimde AB Uzmanı Dr. Nejla Can Güler, AB Uzmanı Şevket Uslu, AB Uzman Yardımcısı Selim Gedikbaş, AB Uzman Yardımcısı Begüm Buse Şahin tarafından katılımcılara, Ulusal ve Uluslararası projeler hazırlama konusunda 4 gün süreyle teorik ve pratik bilgiler verildi. Proje yazımına katma değer sağlayan eğitim ile ilgili İl Sağlık Müdürü Doç Dr. M. Emre Erkuş, proje alanında nitelikli personelin yetişmesinin önemine vurgu yaparak sağlık hizmetlerinin sunumunda müdürlük ve bağlı kurumların her birinden proje çıkmasının değerli olduğunu belirtti. Manisa Şehir Hastanesinde gerçekleştirilen eğitimde gruplara teorik bilgiler eşliğinde uygulamalı eğitimler de verildi. Eğitim bitiminde İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş tarafından, Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Azmi Ekmen’e plaket takdim edilirken; İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Leyla Arıcı, Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Serkan Saka, Turgutlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Murat Özşahin ve Manisa Saruhanlı Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Salim Babuş tarafından eğitimcilere plaket ile katılımcı gruba belgeler takdim edildi.

Program sonunda Manisa Şehir Hastanesi Çocuk Servisinde yatarak tedavi gören çocuk hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulunan ekip, hazırlanan hediye paketlerini hastalara takdim ederek moral verdi.

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