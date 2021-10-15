Sağlık yatırımları devam ediyor

Keçiören Belediyesi ilçedeki sağlık kurumlarının fiziki koşullarını iyileştirmek için sürdürdüğü hizmetlerine bir yenisini daha ekliyor. Bu kapsamda Keçiören’deki Ayvalı, Şefkat ve Atapark mahallelerine inşa edilecek olan sağlık ocakları Sağlık Bakanlığına devredilerek vatandaşın sağlık hizmetine daha kolay ulaşması sağlanacak.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ilçedeki Ayvalı, Şefkat ve Atapark mahallelerine sağlık ocağı yaparak sağlık yatırımlarına devam edeceklerini belirtti. Altınok, “3 mahallemize sağlık ocağı yapıp Sağlık Bakanlığımıza teslim edeceğiz. Vatandaşlarımızın evlerinin yanında sağlık hizmeti alması için sağlık ocakları çok önemli. Biz de ‘hizmette sınır yoktur’ diyerek vatandaşımızın ne ihtiyacı varsa imkânlarımız ölçüsünde bu hizmetleri gerçekleştiriyoruz” dedi.

Başkan Altınok, sağlık yatırımlarına ilişkin ilk göreve başladığı 1994 yılını işaret ederek, “Keçiören, Ankara’da en çok sağlık ocağı olan ilçe. Göreve başladığımız 1994 senesinde belediyeler kendi işlerini dahi zor yapardı. Büyükşehir belediyeleri de yoktu. O zaman da Türkiye’de sağlığa en çok yatırım yapan belediyeydik. 48 sağlık ocağı ve 180 yataklı hastane yaparak devletimize teslim etmiştik. Sağlık hizmetlerimiz tam gaz devam ediyor” ifadelerine yer verdi.