Sağlık turizmine dört koldan teşvik

Sağlık turizminin desteklenmesi için getirilen KDV istisnasıyla bu konuda yapılacak yeni çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan Ağbal, “Özel sektöre sağlık turizmi kapsamında yapacağı yatırımlarda ilave yatırım teşvikleri getireceğiz” diye konuştu.

Ekonomi Bakanlığının yanı sıra Sağlık Bakanlığının da bu konuda yeni bir düzenleme üzerinde çalıştığını belirten Ağbal, şunları söyledi: “Sağlık turizmine hem insan kaynağı yetiştirilmesi hem kurumsal hem de yurt dışında pazarlama anlamında ciddi teşvikler getireceğiz. KDV düzenlemesi, sağlık turizmine sağlanan teşviklerin en önemlilerinden. Sağlık Bakanlığı da sağlık turizmi kapsamında olan hizmetleri belirleyecek. Bir tebliğle KDV istisnası kapsamındaki hizmetleri açıklayacağız. Bu KDV istisnası, otelciliğe değil, sağlık hizmetlerine ilişkin olacak.”

1 MİLYON TURİST SAĞLIK İÇİN GELDİ

Türkiye, son yıllarda sağlık turizminde oluşturduğu konseptle başarı çıtasını yükseltirken, saç ekiminde adeta merkez haline geldi. Türkiye Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi Üyesi Özlem Safiye Kurt, Türkiye’nin saç ekimi konusunda dünyanın öncü ve referans ülkesi olduğunu belirterek, Türkiye’de ekim kalitesi ve oluşturulan saç şeklinde sağlanan başarının dünya standartlarının üzerinde olduğunu söyledi. Kurt, “Gözler artık dünya genelinde Türkiye’ye yönelmiş durumda” dedi.

Geçen yıl sağlık turizminde yüzde 31’lik artış yaşandığına işaret eden Kurt, “2017 yılında 1 milyonu aşkın kişinin Türkiye’ye sağlık turizmi için geldiği tespit edilmiştir. Yaklaşık 10 milyar dolardan fazla Türkiye’ye bu konuda döviz girdisi sağlanmıştır. Hedefimiz 2023 yılına kadar bu sayıyı çok daha fazla artırmaktır. Türkiye’de sağlık turizmi için çalışan firmalar, hastaneler ve sağlık grupları olarak bu sayıyı yükseltmek için elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.