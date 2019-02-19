’Sağlık Turizminde Süreç Yönetimi’ eğitimi başladı

Mersin İl Sağlık Müdürlüğünce hazırlanan ve Çukurova Kalkınma Ajansıtarafından desteklenen ’Sağlık Turizminde Süreç Yönetimi’ eğitimi, Vali Ali İhsan Su’nunkatılımı ile Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde başladı.

Mersin’de faaliyet gösteren kamu ve özel hastanelerde çalışan 60 personeli kapsayanve 5 gün sürecek olan eğitimin açılışında konuşan İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı,dünyada ve Türkiye’deki sağlık turizminin durumu ve geleceğine ilişkindeğerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’nin, potansiyeline rağmen dünya sağlık turizminden aldığı payın çok az olduğunavurgu yapan Bahçacı, Sağlık Bakanlığının kamuda da sağlık turizminin önünü açacakolan mevzuat çalışmalarının tamamlama aşamasında olduğunu belirterek, "Şu andadünyada sağlık turizmi pastası 150 milyar dolara ulaşmış durumda ve her geçen günbüyüyen bir potansiyele sahip. Ülkemizin sağlık turizminden aldığı pay ise 1.5-2 milyardolar civarında. Fakat biz her şeye rağmen uluslararası fuarlarda ilimizin potansiyelinitanıtmaya çalışıyoruz. Amacımız potansiyelimizi tanıtarak aldığımız payı arttırmaktır.Sağlık turizmini sadece sağlık alanını kapsayan bir yaklaşım olarak değerlendirmek eksikbir yaklaşım olacaktır. Sağlık turizmi, yurt dışı ve yurt içi bağlantıları gerektiren, ulaşım,konaklama, yeme-içme gibi birçok sektörü etkileyen bir alan. Arkadaşlarımız tarafındanhazırlanarak hayata geçirilen ’Sağlık Turizminde Süreç Yönetimi’ eğitimi ile bu alandaihtiyaç duyulan nitelikli insan gücü ihtiyacı büyük oranda karşılanacaktır" dedi.

"Mersin sağlık turizminde iyi bir potansiyele sahip"

Bahçacı’nın ardından katılımcılara hitap eden Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin’in 1.5milyar insanın 1 ila 4 saatlik uçuş mesafesinde olduğunu söyleyerek, “İlimiz gerek sahili,gerek yayları, gerekse nitellikli hasta yatakları ile sağlık turizmi açısından çok önemli birpotansiyele sahip. Bu potansiyeli iyi kullandığımız takdirde bu alanda ülke ekonomisineçok büyük katkımızın olacağını düşünüyorum. Böyle bir projenin hazırlanarak uygulamayakonmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından 5 gün sürecek olan eğitim programına başlandı.